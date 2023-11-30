我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

「紅火案」纏訟17年 高院更三審判辜仲諒無罪

記者王宏舜／台北30日電
中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟17年，台灣高等法院更三審判他無罪。(本報資料照片)
中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟17年，台灣高等法院更三審判他無罪。(本報資料照片)

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟17年，辜一審被依證券交易法、銀行法背信罪判9年徒刑，台灣高等法院更二審改判無罪，但最高院去年5月再撤銷、發回，更三審今仍判無罪。

辜仲諒現為中信慈善基金會董事長、中華棒協理事長及中華職棒中信兄弟隊實際出資人，同時也是亞洲棒球總會會長、世界棒壘球聯盟副會長。

檢方起訴指出，辜與張明田（時任中信金控財務長）、林祥曦（時任中信銀金融投資處副處長）等人共謀利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給妹婿陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，損害中信金控。

更二審時，合議庭認為財產損害是構成背信罪基本因素，紅火公司、中信銀行、中信金控屬不同法人，中信銀行已出售結構債給紅火公司，紅火事後贖回獲利，不能認定獲利應歸屬於中信銀或中信金控所有，無論辜等人決定持有、贖回或出售結構債給第三人，中信銀行都無法賺取差額利益。另股市行情瞬息萬變，影響兆豐金股價的因素，不一定只有中信金控轉投資，檢方也沒有認為辜有連續高買低賣、相對成交等犯行，且辜等人被控相對委託、操縱股價部分已無罪確定，更難證明辜等人有替自己或紅火公司不法利益的意圖，判辜等人無罪。

不過最高法院指更二審未加以調查辜仲諒、張明田、林祥曦有無背信故意，並在判決中說明證據取捨的理由，另有該是審理範圍的事項卻未予判決的違法；再者，更二審未究明釐清辜、張、林是否有導致中信金控損害，倘若3人有背信故意，縱使衛生損害，是否也應該成立未遂犯，原判決沒有說明就諭知無罪，尚嫌速斷。

高院更三審開庭時，辜表示「我沒有犯罪」，並指檢方上訴無理由。高檢署公訴檢察官指最高法院發回的重點是紅火從結構債交易開始一直到款項如何分配使用，都沒有經過董事會同意；檢方認為不管交易有何急迫性、必要性，都應經董事會同意。

檢察官說，辜仲諒把中信金、中信銀當個人公司在處理，雖然坊間常以「中信辜家」來稱呼，但不代表中信銀、中信金是辜家獨資，中信仍有其他股東，股東的權益應透過銀行法、金控法相關規定來保障。

更三審被告包括辜仲諒、張明田、林祥曦3人，合議庭審理後，今撤銷原判決，3人無罪，中國信託金融控股公司財產不予沒收。

依刑事妥速審判法第8條「案件自第一審繫屬日起已逾六年且經最高法院第三次以上發回後，第二審法院更審維持第一審所為無罪判決，或其所為無罪之更審判決，如於更審前曾經同審級法院為二次以上無罪判決者，不得上訴於最高法院。」規定，本件仍可再上訴。

投資 股票 高院

上一則

查吳欣盈國籍？柯批政府失職：好笑！當立委逾一年才查

下一則

15歲國中生穿OL深色套裝扮投顧專員 詐取婦人錢財

延伸閱讀

南韓高院要求日本賠償慰安婦「每人2億韓元」 日外相遺憾抗議

南韓高院要求日本賠償慰安婦「每人2億韓元」 日外相遺憾抗議
華州夫妻挑戰川普稅改 最高院下月聆聽辯論

華州夫妻挑戰川普稅改 最高院下月聆聽辯論
多次不當接受招待掀議 最高院234年來首頒「大法官操守規範」

多次不當接受招待掀議 最高院234年來首頒「大法官操守規範」
「美國訴拉希米案」家暴犯能否擁槍？聯邦最高院開審

「美國訴拉希米案」家暴犯能否擁槍？聯邦最高院開審

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元