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沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

台政治人物出書造勢網路聲量排行榜 第一名是他

記者歐陽良盈／台北23日電
網路溫度計公布2022年到2023年出書造勢的政治人物，台北市長蔣萬安（左）和當時競選對手黃珊珊（中）、陳時中（右）都上榜。(本報資料照片)
網路溫度計公布2022年到2023年出書造勢的政治人物，台北市長蔣萬安（左）和當時競選對手黃珊珊（中）、陳時中（右）都上榜。(本報資料照片)

網路溫度計今天公布2022年到2023年出書造勢的政治人物，網路聲量前十名，第一名是衛福部前部長陳時中、第二名民眾黨總統參選人柯文哲、第三名鴻海集團創辦人郭台銘

網路溫度計指出，十大排行第四名起，依序為行政院前院長蘇貞昌、台北市前副市長黃珊珊、台北市長蔣萬安、民進黨立委蔡其昌、屏東縣前縣長潘孟安、台北市議員侯漢廷、總統府祕書長林佳龍。

網路溫度計表示，陳時中2022年競選台北市長期間，推出「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」，網路聲量3萬2814筆。柯文哲為了2024選戰推出「柯文哲的台灣筆記」、「漫畫柯文哲」兩本書，網路聲量2萬8779筆。郭台銘競選2024總統，出版「郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄」造勢，網路聲量1萬5971筆。

網路溫度計指出，「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」紀錄蘇貞昌2019年至2023年擔任行政院長施政，網路聲量1萬3940筆。黃珊珊2022年投入台北市長選舉，選戰期間推出「33個人生故事」、「城市・程式」二書，內容為她擔任副市長期間的施政與處理過的爭議事件等，網路聲量1萬83筆。

網路溫度計表示，蔣萬安「台北．萬安：永遠選擇跳脫舒適圈，走自己的路，做正確的事」一書網路聲量7843筆，排行第六名。第七名是蔡其昌「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」，網路聲量5812筆。

網路溫度計說，潘孟安「紅色鋼鐵人」網路聲量4380筆，排行第八名。侯漢廷「以疫牟利：民進黨防疫的亂象與悲劇」網路聲量3280筆，排行第九名。林佳龍2022年一口氣出了四本書「承擔：林佳龍的危機領導學」、「看見，林佳龍」、「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」、「科技特派員：林佳龍與十二位企業CEO的關鍵對話，前瞻台灣產業新未來」，網路聲量2263筆，排名第十。

網路溫度計這份調查，透過KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統，分析時間為2022年1月1日到2023年11月21日。

網路溫度計今天公布2022年到2023年出書造勢的政治人物，網路聲量前十名，依序...
網路溫度計今天公布2022年到2023年出書造勢的政治人物，網路聲量前十名，依序為衛福部前部長陳時中、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、行政院前院長蘇貞昌、台北市前副市長黃珊珊、台北市長蔣萬安、民進黨立委蔡其昌、民進黨前立委潘孟安、台北市議員侯漢廷、總統府祕書長林佳龍。(取自網路溫度計)

柯文哲 陳時中 郭台銘

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侯友宜點頭會郭柯 台北時間23日16時30分君悅會面 馬英九當見證人

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