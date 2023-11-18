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翁倩玉版畫展 50年43幅創作首獻故鄉台南

記者吳淑玲／台南18日電
旅日國際巨星翁倩玉回故鄉台南市立美術館舉辦版畫展，圖為台南後壁黃家古厝。（記者吳淑玲／攝影）
旅日國際巨星翁倩玉回故鄉台南市立美術館舉辦版畫展，圖為台南後壁黃家古厝。（記者吳淑玲／攝影）

台南旅日巨星翁倩玉暌違11年，今天起在台南市美術館1館展出「無限Ⅱ倩玉的版畫世界」，她說身為台南人，一直希望在故鄉舉辦版畫展，看到台南美術館建築就愛上了，這次展出近50年43幅版畫創作結晶，從作品看到她一步一步改變。

翁倩玉說，一直想在故鄉舉辦版畫展，尤其看到台南市立美術館一館日本建築，前身是警察局，非常漂亮，一眼就很喜歡，回到故鄉台南很開心，特地穿著繪有她作品旗袍，也談到家族祖先和鄭成功關連，父系祖先是軍醫，母系祖先是武將，去世後鄭成功將劉家後代帶到台南，就是台南柳營劉家。

翁倩玉談到版畫創作歷程，從黑白到彩色，一生都在尋找新挑戰，版畫作品展可看到她一步一步改變樣子。這次帶來繪有她的作品，歷時3個月製作日本和服，難度很高，獨一無二也是她最寶貴，第一次帶出國展覽一定要獻給台南。

「無限Ⅱ倩玉的版畫世界」展出作品以花卉、古民居、和式庭園等為主題，透過翁倩玉敏銳觀察力，構圖視角有趣多變、色彩運用明麗，刻畫充滿故事性與生命力匠心版畫藝術創作；其中一幅以故鄉為主題的作品「台南古邸」，取材自後壁黃家百年古厝，展現翁倩玉對建築細膩觀察。此次還展出多幅長達1公尺版畫巨作，獨特少見，製作難度極高。

翁倩玉說「期望大家能在版畫展感受到平安、心靈平靜，期望各位前來觀賞」。展期今天起到12月17日，今天下午3點30分開放參觀。

美術館 畫展 日本

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