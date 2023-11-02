劉家昌爆「母幫兒召妓」 甄珍：汙衊 寡廉鮮恥

甄珍(左)與兒子章立衡目前正在香港休養。(取材自臉書)

劉家昌 與前妻甄珍、兒子章立衡近日在社群媒體互揭瘡疤，爭產官司尚未正式落幕，劉家昌昨又發文怒轟甄珍把兒子寵壞，更爆料章立衡曾將大陸浦東公安局長打得頭破血流，甄珍卻一心為子護航，讓他持續鬧出召妓、酗酒等荒唐舉動？章立衡與甄珍先後也發文回擊，甄珍更在臉書 上回嗆「寡廉鮮恥」！

劉家昌曾多次批判甄珍、章立衡奪產，昨一早又在臉書發文，首先感嘆「妻不賢子不孝」，隨後抖出兒子在香港 被退學，然後一路轉到上海、短期訓練營、美國，最後回到台灣，青春期時常惹是生非，不僅撞壞多部名車，更因為未成年飲酒，在酒吧把浦東公安局長打得頭破血流，連夜逃到深圳，又逃到香港，最後更爆料甄珍過去陪兒赴北京宣傳時，還在旅館幫兒子召妓，「這是做母親能幹的事？」

章立衡也在臉書發文，怒轟父親連番發文是為了「敲詐與勒索」，請劉家昌別癡人做夢，法律程序一定會走完，甄珍稍後也公告回擊劉家昌發文全是為了轉移媒體注意力，「竟然在網路上發布這些子虛烏有的話，不但汙衊我，還汙衊你的親生兒子，真是寡廉鮮恥」，並要求劉家昌去江西的司法部門將他這十幾年的所作所為、公司資產去向全都說清楚，別大放厥詞。

甄珍昨也接受本報電訪，她僅簡單提及謝謝各界關心，該說的都已經在臉書上，更在訪問時貼出自己主演舊作「落鷹峽」的劇照，以片中的經典對白「善惡終有報，天道本輪迴」表明心境。而她去年消失一整年，直到最近才因劉家昌指控現身，她笑回這一段期間身體不好，專心在香港家中靜養，也沒有對外多聯絡，兒子章立衡也一直在旁就近照顧，「謝謝大家關心，人老了真的是歲月不饒人」。