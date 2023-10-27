甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

劉家昌 26日突發文，控訴甄珍與兒子章立衡（舊名劉子千）母子聯手奪家產，章立衡則發出「我把牛牽來了，你繼續吹」貼圖，疑回應父親劉家昌。而27日傍晚，甄珍親發文，喊話劉家昌「不用假惺惺裝可憐」，直言：「人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？」

甄珍在文中透露兩人財務糾紛，表示她出錢投資 公司，但劉家昌把公司章霸佔不還、偽造她的簽名，還把董事長變更為和前妻生的兒子劉繼成。她努力多年才拿回公司，且還要報警才能拿回公司財務賬簿。

她還透露兒子章立衡出道時，根本是受劉家昌的操控，坦言兒子當初根本不願意讓劉家昌主導音樂發展，是為了她才妥協，反而讓劉家昌更得寸進尺，甚至不從他便威脅，如今卻痛罵兒子畜生，甄珍怒罵劉家昌：你配做父親嗎？

這麼大年紀了，不想佔用媒體資源，但對我和孩子進行污衊，我堅決不同意，必須把事實講出來。 劉家昌，你不用假惺惺的裝可憐，還站在道德的製高點，擺出一副很委屈的樣子。 人在做、天在看，你做的一樁樁、一件件惡事，能經得起良心的拷問、事實的檢驗嗎？

2007年8月，我透過轉賬，投資了500萬美元建設鷹潭市龍虎山朋德酒店有限公司，並委託你來管理。 這些錢都是我真金白銀出的，你一直在媒體上說是你借的錢出資的，我有銀行流水紀錄，你能拿出證據來嗎，你有能力還錢嗎？

2010年10月朋德公司開業後，經營狀況良好，此時你還每年寄給我年報。

2011年9月，你借土地變更之名，從香港拿走公司公章霸佔不還，還偽造我的簽名，把董事長變更為你和前妻生的兒子劉繼成，把劉繼成的老婆范艾妮也弄進公司做財務總監、董事。 至此，你們三人開始把控公司，並不再向我發送年報。

2021年5月，我經過多年努力，終於拿回公司，但你在交還我公司公章之前，竟蓄意安排劉繼成和範艾妮簽署借款合同，讓朋德公司莫須有的背負了八千萬餘萬元債務，還加蓋了公司公章，你還遣散了所有工作人員，把公司的財務賬簿藏起來，逼得我不得不向鷹潭市公安局報案，才拿回公司的財務賬簿。

這時我才發現，從2007年我投資500萬美金建設朋德公司，到最後我拿回公司後，你把公司所有東西都賣了，什麼都沒有留下，留給我的只有欠了你 媳婦的八千萬餘萬元的債務，在中國大陸房地產發展最快的十餘年，我投資的500萬美元血本無歸，錢到底是怎麼沒的，你心裡難道不清楚嗎？

更可氣的是，你把公司還給我之後，立刻利用該借款合約起訴朋德公司，要求公司償還範艾妮八千餘萬。 幸虧一審法院沒有認定你起訴的八千萬餘萬，只認定了三千萬餘萬，你們不服判決，上訴到江西高院 後，江西高院也沒有支持你們，誰敗訴了事實很清楚。 而且，這三千萬公司早就還給你媳婦了，只是在你們把控公司期間，把公司還你媳婦的證據隱藏了。 你敢說公司賣別墅的錢沒進你們的帳戶嗎，那公司財務為什麼要做帳說錢給了范艾妮？

更令人髮指的是，管理公司期間，你在2017年至2019年（不動產登記中心合約證明），把朋德公司裝潢豪華的逸華苑、迎賓館等等不動產連同土地，全部以最低稅價格 （1870元/平米）賣給了王瑞華實際控制的鷹潭市龍虎山華泉酒店有限公司。 最低納稅價格是什麼意思，就是說低於這個價格，稅務部門都不同意你們交易。 但所有人都知道，這個價格不是真的交易價。 當時房地產市場紅火，當地的交易價格都在幾千塊一平，你竟然在不同的年份，把裝修豪華的酒樓、公寓等都以相同的最低納稅價格賣掉了。 2017年你跟鷹潭市工商局說建設華泉小村花了6個億，為什麼你用6000萬人民幣就賣給華泉了？ 你敢說你們之間不存在帳外交易？

還有，你把公司的別墅賣給王瑞華和她媽媽，這個錢也沒有進公司帳戶，2015年-2020年你總共賣了公司6套別墅，這些錢都沒有進入公司對公賬戶，這些錢去 哪裡了，你敢說出來嗎？

你口口聲聲說自己是藝術家、說自己是老師，還說賺錢給家人用。 那我要問你了，你這些年賺什麼錢了，你歌曲的版權早就以高價賣給我了，你還靠什麼來收入？ 還有大家都知道你爛賭如命，那麼多賭賬，我幫你還了多少你自己有數，你不感恩就算了，還出口污衊，你配做老師嗎？

說到兒子，你竟然好意思說可憐他，怕他流落街頭？ 我告訴你，兒子脫離了你的磨爪生活的很開心，非常幸福。 你不是忘了吧，當時兒子和唱片公司簽約並發展良好時，是你突然要主導兒子的音樂發展，兒子非常不願意，但為了我妥協後，你便得寸進尺，操控兒子，兒子稍有不從 ，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。 現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？

至於我們兩個的關係，不想再說太多，當時就是因為你爛賭，我才和你離的婚，你明知道我們離婚了，還為了利益於2015年在香港訴訟離婚，後來發現行不通， 自己又主動撤回了訴訟，不知道你為什麼現在還要拿這些東西博眼球。

劉家昌我告訴你，不要顛倒黑白是非，你有證據就去告我，不然就是誣陷。 你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的制裁不會缺席！