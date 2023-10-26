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76歲導演侯孝賢罹患阿茲海默症 回歸家庭休養

記者黃保慧／台北26日電
「悲情城市」是導演侯孝賢享譽國際的作品。(圖：牽猴子提供)
「悲情城市」是導演侯孝賢享譽國際的作品。(圖：牽猴子提供)

享譽國際的大導演侯孝賢25日傳出因失智症退休，不會再拍電影，他的兒子侯甫嶽昨一早接受訪問時僅簡單表示會統一發聲明，後來才終於證實侯導被診斷出阿茲海默症後，加上新冠肺炎確診，現已回歸家庭安心休養。

侯孝賢導演的兒子、女兒、妻子發出的聯合聲明中，透露侯孝賢先前經診斷有阿茲海默症，但仍持續準備他的下一部電影，並沒有因此減退他對電影的熱情，工作事務也如常進行，一直到新冠肺炎確診，後遺症連帶影響病情才暫停，「這對我們來說是沒有預想過的發展，相信對得知此消息的朋友們來說，也一定是非常震驚與難以置信，不過，請侯導的朋友和影迷們不要難過，確診之前他常跟我們說，他發現他對電影的喜歡越來越純粹，確診康復後，現已完全回歸家庭生活並安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作」。

由於侯孝賢將大半歲月投入電影，對家庭生活無暇兼顧，於是家人也轉換心情面對，「現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係」。最後，也懇請大家給予侯孝賢導演與家人們平靜生活的空間。

文末也提及侯孝賢先前籌備的電影「舒蘭河上」確定無法繼續執行，雖然家人也感到遺憾，但是過往作品已獲得不少肯定，留下許多經典，「相信在時間的洪流裡不但不會被遺忘，他對電影的態度、精神也一定會被戰友和影迷們留存下來。」

其實76歲的侯孝賢罹患阿茲海默症已非秘密，但他不斷用行動證明自己還很健康，2020年站上金馬舞台領終身成就獎時，曾高舉獎座大喊：「自己都快要80歲了，還勇成這樣。」他近期最後一次公開露面，是去年4月10月出席台灣黑幫電影經典「少年吔，安啦！」的金馬奇幻影展首映。後來雖未再露面，仍繼續擔任「車頂上的玄天上帝」、「老狐狸」監製，力挺子弟兵黃文英及知名導演後進蕭雅全。

1973年踏入電影界，侯孝賢從場記、編劇、副導一路累積創作能量，1989年執導的「悲情城市」還獲得威尼斯影展金獅獎，是首部在國際三大影展掄元的台灣電影。他還擁有坎城影展最佳導演、威尼斯金獅獎、3座金馬獎最佳導演殊榮，可說是台灣影壇的標竿。

侯孝賢曾獲第57屆金馬獎終身成就獎肯定。(圖：金馬執委會提供)
侯孝賢曾獲第57屆金馬獎終身成就獎肯定。(圖：金馬執委會提供)

侯孝賢 坎城影展 阿茲海默症

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