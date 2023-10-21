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吳宗憲、曾國城、胡瓜奪金鐘大獎 吳宣布不再參加

記者林怡秀／台北21日電
陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu以「綜藝大熱門」拿下綜藝節目主持人大獎。（記者沈昱嘉／攝影）
陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu以「綜藝大熱門」拿下綜藝節目主持人大獎。（記者沈昱嘉／攝影）

第58屆金鐘獎昨天在台北國父紀念館舉行，今年綜藝節目主持人獎競爭激烈，其中吳宗憲分別以中天「小明星大跟班」及三立「綜藝大熱門」同時入圍該獎項，呼聲最高，果然他以三立「綜藝大熱門」順利拿下金鐘；綜藝節目獎由民視「最強綜藝秀」拿下，「益智及實境節目主持人獎」競爭最激烈，最後曾國城抱走大獎。

吳宗憲和Lulu、陳漢典憑「大熱門」先前入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎高達五次都摃龜，今年第六次入圍總算如願以償，實現三人一同上台領獎願望。

吳宗憲已是綜藝老鳥，對得獎態度雲淡風輕，而Lulu多次入圍，去年以「婚禮歌手」首次拿下綜藝節目主持人獎，讓她激動到一聽自己的名字就在台下爆哭，師父黃子佼更是貼心把感言時間全都讓給她。今年黃子佼因#MeToo風波，遭金鐘獎拒於門外，連莊的Lulu得獎搭檔變成吳宗憲和陳漢典，陳漢典這次也終止六連摃的宿命，終於盼來了演藝生涯的第一座金鐘，給自己一個交代。三人主持「大熱門」多年，早已培養出不可取代的默契，獲得評審青睞。

吳宗憲表示陳漢典是第一次拿獎，所以主動把感言時間讓給陳漢典，陳漢典激動表示「今年是我出道第18年，這個獎真的很難拿！它算是我出道的成年禮，提醒我不要忘記出道第一天的熱情，繼續做下去。」到後台還說自己心情「麻麻的」。Lulu也落淚，吳宗憲還在台上幫她拭淚，她興奮向在場的爸媽揮手，並形容「大熱門」是很神奇的旅程，「在充滿愛的工作環境，也希望自己透過主持，把溫暖傳達給觀眾們」。

吳宗憲到後台不改大砲性格，先是酸曾國城「從來沒做過那麼輕鬆的節目，一字千金。」嚇得一旁的陳漢典和Lulu不知所措，吳宗憲還哀號「我這次太慘了啦，帶著女兒（吳姍儒）怕她不得獎會難過，帶著KID和坤達，坤達又是第一次入圍，怕他沒得獎會難過」。

而吳宗憲得獎後在慶功宴上卻透露今年是他最後一次參加金鐘獎，未來不再出席，但仍會繼續主持節目。

吳宗憲表示：「今年是我最後一次參加金鐘獎，之後就留給年輕好手吧！像二姊江蕙這樣就是一個好標竿，因為再得獎也沒有舞台上的激情了」，但節目還是會照做。同時他也替在益智及實境節目主持人獎項輸給「一字千金」的「綜藝玩很大」團隊打抱不平，感嘆兩者節目類型不同，無法比較。

「最強綜藝秀」拿下綜藝節目獎，坐到最後的胡瓜終於有機會上台，他感性表示「因為我入行40年了，每個節目都在黃金時段，這麼多年來，每個家庭看我的節目，雖然每次來都摃龜，但我們必須尊重這個行業，加入這個行業，所以每次都絕對要出席這個晚會，電視產業還要繼續發展，很多人問我何時退休？我是退而不休。」全場響起熱烈掌聲，也為典禮畫下美好句點。

胡瓜（前）主持的「最強綜藝秀」拿下今年綜藝節目獎。（圖／三立提供）
胡瓜（前）主持的「最強綜藝秀」拿下今年綜藝節目獎。（圖／三立提供）

今年綜藝大獎吳宗憲、胡瓜和曾國城三王瓜分領土，而且各有特色。評審主任李景白表示，今年「益智及實境節目主持人獎」競爭最激烈，曾國城做了九年的「一字千金 筆武大匯」打敗一路纏鬥到第四輪的「綜藝玩很大」，最後曾國城抱走大獎，這引發了到底棚內益智和戶外實境誰比較辛苦的話題。李景白認為，這兩者確有很大不同，「過去會合在一起評是因為實境秀不多，現在實境秀多了，明年要不要分開，就得回到報名件數的問題」。

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