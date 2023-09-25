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73歲馬英九10度泳渡日月潭 直呼：總算游完了

記者賴香珊／南投25日電
前總統馬英九（中）10度挑戰泳渡日月潭，最後以2小時48分完賽，被攙扶上岸。(記者賴香珊／攝影)
前總統馬英九（中）10度挑戰泳渡日月潭，最後以2小時48分完賽，被攙扶上岸。(記者賴香珊／攝影)

日月潭萬人泳渡昨登場，吸引近2.5萬人參加，前總統馬英九也下水挑戰，而他昨天下水前許願要超越去年紀錄，最後以2小時48分完賽，比去年快2分鐘，成功達標。但他以為比去年慢，直呼「總算游完了」，並說明年還要來參加。

73歲的馬英九今年第10度參加日月潭泳渡，他昨天在隨扈陪同下挑戰全程3公里的長泳，而他最佳成績曾游出1小時37分，2020年則為2小時3分，前年停辦，去年則僅游出2小時50分，因退步47分鐘，直呼「人老就是老了，要承認」。

不過，他昨天下水前受訪，稱今年目標就是超越去年成績，並於上午8時許從朝霧碼頭下水，且於上午11時許抵達伊達邵碼頭時，而去年上岸時多次軟腳，但今年上岸雖有隨扈攙扶，但笑容滿面，並對今年整體泳況，直呼「還不錯」。

而馬英九今年完賽成績2小時48分，南投副縣長王瑞德頒發完賽證明給他前，開心宣布成績有進步；但馬英九誤以為自己退步，分享心得時說，「今年花的時間比去年多一點，不過總算游完了」，並表示他明年還要繼續挑戰日月潭泳渡。

高約180公分、體重約130公斤的桃園市25歲袁姓男子，下水之後突然不適，脫泳帽揮舞求援，被救上岸時已無意識，且無呼吸心跳，緊急將他送往埔里基督教醫院，途中隨車救護持續施以心肺復甦術，但到院後，急救約3、40分鐘，仍搶救無效。

南投縣長許淑華昨天下午前往埔基醫院慰問袁男家屬，她說，事發當下由醫師、護理師各2名陪同送醫，但經搶救仍不治，對此感到相當遺憾，後續由檢警相驗釐清死因；至於後續權益保障、身後事宜及保險問題，縣府各權責局處將全力協助。

前總統馬英九（中）10度挑戰泳渡日月潭，最後以2小時48分完賽。(記者賴香珊／攝...
前總統馬英九（中）10度挑戰泳渡日月潭，最後以2小時48分完賽。(記者賴香珊／攝影)

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