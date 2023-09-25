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王力宏再槓李靚蕾 強制執行調解開庭 他輕裝現身法院

記者林孟潔／台北25日電
王力宏現身台北地方法院。(記者林孟潔／攝影)
王力宏現身台北地方法院。(記者林孟潔／攝影)

藝人王力宏與前妻李靚蕾前年婚變風波後，兩人為家人權益分別在台灣、紐約皆有官司，王力宏曾寫歌「想見就能相見」表達對家人的思念；據悉，王力宏因無法順利與家人見面，認為李靚蕾未遵守法院裁定，而聲請強制執行，台北地方法院家事法庭今開調解庭，王力宏親自出庭，面對媒體詢問僅揮手致意，並說「早安、早安，謝謝！」

王力宏今天上午9時40分步入法院，他穿著長袖白色襯衫、牛仔褲，面露微笑，但並未回答媒體詢問的任何問題。

李靚蕾2021年多次在網路爆料王力宏交友狀況，被稱為「蕾神之鎚」，王力宏也因此停工多月，兩人也因此鬧上法院，李靚蕾為了家人探視方式、權利行使在台灣打官司，聲請酌定家人權利義務行使負擔，兩人也約定遵循不公開的原則，亦不公諸媒體的共識。

藝人王力宏今年2月發行新歌「想見就能相見」，委任律師賴芳玉也共同作詞，再度和李靚蕾隔空交火，王力宏挨批「不要利用家人作為復出宣傳的工具」，王力宏律師反擊要求李靚蕾不要煽風點火。

李靚蕾律師再發聲明表示，遺憾王力宏夥同家事律師共同創作發行含有抹黑、扭曲有關家人隱私的歌曲，並廣發新聞稿操弄輿論，誤導社會大眾，並指出美國法院已作出最終判決，不容王力宏混淆視聽，且王力宏去年8月底向美國法院聲請不願支付生活費，「敢做，為何不敢承認？」

王力宏認為李靚蕾沒有遵守法院裁定，讓他無法和家人會面，向法院聲請強制執行，台北地院5月曾傳喚2人出庭說明，但沒有結果；據了解，北院家事法庭今上午10時開庭，是雙方為了強制執行案第二次開庭，也是讓兩人有調解機會。

王力宏 李靚蕾 隱私

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