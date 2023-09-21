錢復新書揭馬英九寵信金溥聰原由 李登輝曾找他當閣揆

蔣經國國際學術交流基金會錢復20日舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，錢復表示，擔任國泰慈善基金會董事長，做16年慈善工作，是一生中最長的工作。（記者曾吉松／攝影）

前監察院長錢復昨天發表新書「錢復回憶錄．卷四」，公布多封致前總統馬英九 的私函，直諫執政應避免自大，要尊重在野黨、重視媒體輿論；盼馬英九應「兼聽」，「用人」務必多費心，須為事擇人，並暗指「身邊某君」，幾乎已惹毛所有人，應考量其進退。

蔣經國國際學術交流基金會錢復（右）20日舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，工作人員準備蛋糕祝賀錢復與夫人錢田玲玲（左）結婚60周年。（記者曾吉松／攝影）

錢復歷經蔣中正、蔣經國、李登輝和陳水扁四任總統，擔任過新聞局長、駐美代表、外交部長、國民大會議長和監察院長等職，他在新書中揭露不少政壇祕辛。

中央社報導，錢復在書中，回顧自己離開公職後18年「退而不休」的經歷，包括積極投入慈善事業，持續以民間身分參與國際論壇；書中也披露，他曾數度以長輩身分寫信給馬英九，表達對國政與國民黨 黨務的看法。

其中，多封書信都將矛頭指向用人問題。錢復在2000年一封書信裡，直言馬英九應多與長輩、同學或有見識的青年人晤談，聽聽大家的意見，因為「兼聽」非常重要，資訊來源不能侷限於「一個相當pathetic（悲慘）的市府團隊」。

錢復在回憶錄指出，馬英九收到信後特來解釋，表明知道是指自己「過於寵信金溥聰」；並向錢復說明，1996年他辭去公職要去政大教書，金溥聰每日夜晚與周末遍訪可能在審查時投反對票的人，最終順利獲聘政大法律系副教授。

錢復在書裡寫道：「他說到激動處目中有淚，說這樣的恩情一生都無法報答。」

馬英九接任國民黨主席後，錢復2005年再度致函建言，指國民黨機器長期為少數人掌握，已失戰鬥能力，應推動徹底改革；錢復再直諫馬英九的問題是「用人」，須為事擇人、而非為人設事，並暗指馬英九「身邊某君」，幾乎已惹毛所有人（rub everybody the wrong way），應考量其進退。

根據回憶錄，馬英九收信不久後來找錢復深談，也對黨內爭權奪利向錢復吐苦水。

2008年馬英九高票當選總統，錢復立刻又寫信提醒「用人」務必多費心，建議人事任命不妨讓若干民進黨菁英加入政府五院任職，但不宜未經洽商直接任命；民生方面，要注意物價上漲直接影響生計，如無法使人民收入增加，馬政府「蜜月期必短」。

回憶錄寫道，馬英九收信後拜會錢復，徵詢誰適任行政院長，對於熱門人選劉兆玄、彭淮南，錢復主張「馬是外省人當總統，院長應給台籍人士」，建議勿選同為湖南籍的劉兆玄，結果當晚半夜，各報主管都接到金溥聰電話，告知已內定劉兆玄組閣。

錢復在書中寫道，此後他再給馬英九寫了兩封長信，都未收到馬英九或辦公室的答覆，這讓他想起聽人提起，馬英九的父親馬鶴凌曾評論馬英九的缺點，一是不能識人善用，二是對年長者意見不會接受、也有強烈反感，遂決定不再寫信給他，因為徒勞無功。

台北中國時報報導，錢復也在新書中透露當年擋下美國《八一七公報》對台方傷害的過程，以及前總統李登輝在1990年連任總統時，曾找他擔任行政院長被其婉拒的祕辛。

他透露，1990年3月國民大會選舉，李登輝連任總統，4月7日去東部參訪，當晚住宿在花蓮國軍英雄館，晚飯後李邀他到臥室談話，要他接任行政院長。

不過錢復說，當時他以不願占時任院長李煥位子等三點理由婉拒，並建議由台籍的連戰出任，但李認為連「現在還不行」，之後才決定提名國防部 長郝柏村出任行政院長。