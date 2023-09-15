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林書豪將披國王戰袍 兄弟連線美夢成真

記者劉肇育／台北15日電
林書豪在個人社群上宣佈布盟新北國王。(取材自林書豪ig)
林書豪在個人社群上宣佈布盟新北國王。(取材自林書豪ig)

「豪小子」林書豪今年初返台加盟PLG高雄鋼鐵人後，在台灣掀起新一波「林來瘋」，約滿離隊後他也引發兩職籃聯盟搶人大戰，而昨晚他正式宣布將在新賽季披上新北國王戰袍，與弟弟林書緯完成夢想中的「兄弟連線」。

林書豪上賽季返台加盟鋼鐵人，並帶領戰績一度墊底的球隊向季後賽席次發起挑戰，儘管最終未能如願，不過也助隊在賽季後段拿下15勝6敗佳績，個人則是繳出平均26.3分、8.5籃板、8.9助攻的亮眼數據，靠著一己之力讓鋼鐵人瞬間成為聯盟超人氣球隊。

在結束與鋼鐵人合作後，林書豪成為自由球員，引發國內職籃兩聯盟爭相搶人，甚至不乏國外球隊向他拋出橄欖枝，不過曾多次表態希望在球員生涯結束前，能夠與弟弟林書緯合作的他，也在昨天宣布新賽季將披上國王戰袍，完成從小的夢想。

林書豪昨天在個人社群宣布此消息時，先是感謝鋼鐵人球團給了他選手生涯中一段最美好的時光與回憶，經過幾個月深思熟慮與禱告，新賽季他仍決定為國王效力，「這是夢想成真，Joe（林書緯）和我一輩子都夢想著，能夠做為隊友一起踏上球場，感謝新北國王隊給我這個機會及對我的信任。」

林書豪 國王隊 氣球

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