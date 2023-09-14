蔣萬安為國民黨注新血 入選時代雜誌次世代百大榜

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌次世代百大影響人物，並稱其愈來愈被認為是未來的總統候選人。（取自時代雜誌網頁）

台北市長蔣萬安13日獲得時代雜誌（TIME）次世代百大影響人物，並稱其越來越被認為是未來的總統候選人。

時代雜誌形容蔣萬安為最年輕的台北市長，他承諾要為國民黨 注入新血；國民黨因為和北京 的友好形象而不受年輕人待見；蔣萬安採取較為溫和的觀點，來強調他對台灣民主的承諾，即便蔣萬安一直專注在都市發展計畫，仍越來越被認為是未來的總統候選人。

時代雜誌以「亞洲最古老且最富裕的政黨」來形容國民黨，惟民進黨執政後，成立不當黨產委員會追討國民黨黨產；根據國民黨去年度向內政部提出的決算報告書，國民黨資產總額約202億元台幣，其中遭黨產會凍結197億元，負債總額21億元。

跟蔣萬安一起登上影響人物榜的還有兩度問鼎泰國 總理失利的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。

皮塔在5月領導前進黨成為國會眾議院第一大黨，卻因為主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法第112條遭到親軍方和王室的參議員反對，皮塔兩度角逐總理選舉失敗，最後由國會第二大黨為泰黨推出的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）選上總理。