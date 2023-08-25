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心保和尚傳承星雲大師 任佛光山依止大和尚

台灣新聞組／台北25日電
佛光山宗長心保和尚。(圖：佛大提供)
佛光山宗長心保和尚。(圖：佛大提供)

佛光山開山祖師星雲大師2月5日圓寂後，歷經半年，佛光山依叢林古制，採現代民主決議，8月8日於宗務委員會中，佛光山長老院的諸位長老和9名宗務委員一致推舉現任佛光山宗長心保和尚為「依止大和尚」，是繼星雲大師之後，佛光山教團依止之剃度師及得戒和尚代表。

據人間福報報導，佛光山退居和尚及現任泰華寺住持心定和尚表示，此可謂「龍天推出，名山得人，可喜可賀！」佛教的依止，是「依存」而「止住」的意思，也就是依賴有德、有力的人，跟著他學習佛法而不輕言離開。

宗委會在一份公告上表明，「未來在佛光山發心出家入道者，都將依止「星雲大師推動之人間佛教教法」，學習並且弘揚。」這是「依法」而行道。

報導指出，心保和尚德學兼備，堪為「佛光山教團依止之剃度師及得戒和尚代表」的「依止大和尚」，盡形壽以此終身榮譽身分代為發心出家者圓頂剃度及為入道者授證。對此，心保和尚謙遜表示：「師父上人、常住大衆給予的成就，我在衆中要不斷的學習。」

佛光山傳承制度完善，星雲大師1967年創建佛光山，擔任第一任住持，至1985年退位，由弟子心平和尚接下第4任住持，之後4年一任，心定和尚接下第5、6任住持，心培和尚接第7、8任住持，心保和尚接任第9、10任至今。

心保和尚1964年生，台灣台中人。1986年禮星雲大師披剃出家，為臨濟正宗第49代傳人，歷任美國佛光山鹿野苑、溫哥華佛光山職事及佛光緣美術館美國西來館館長，2004年起擔任美國西來寺住持8年，2013年接任佛光山寺住持。

據報導，國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄表示，心保和尚慈悲謙和，穩重正直，學養深厚，具國際視野，必能稟承師志，光大「法水長流五大洲」的宏願。

心保和尚說，佛光山將以「人才培養」與「發展本山及五大洲的道場特色」作為弘法二大方針，因為佛教傳承的關鍵在人才，而鮮明的特色對弘法有更好的助益。

佛光山除了住持傳承制度化，「宗務委員會」更為佛光山奠定「集體領導」的完備體制。宗委會成立於1967年，至今已邁入第10屆，歷時57年，定期開會，共同領導。

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