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星宇董座張國煒：我沒有要回長榮 留給哥哥們經營

記者黃淑惠／台北2日電
星宇董事長張國煒。（本報資料照片）
星宇董事長張國煒。（本報資料照片）

星宇航空6月30日舉辦興櫃掛牌後第一場股東會，董事長張國煒指出，市場需求太強勁，高機票價格會好二、三年，日本航線可說飛一班賺一班，像日本線今年全滿，當地機場的人力不足，要增班都有很高的難度，這種熱度一定會延續到明、後年。

於機上的特調飲品，未來是否介入國內線，以及張國煒個人是否重返長榮集團，依舊是熱門議題。張國煒直言：「我沒有要回長榮」。

張國煒不諱言地指出：「哥哥們都想說，我是不是有野心要回到長榮，但我沒有，不然用180億元來買委託書，就能重返；（這話題）都吵了七年，大家和樂就好，我沒有要回長榮，不知道講幾百次了」。

張國煒再次強調，「我沒有要回長榮，長榮留給哥哥們去經營，大家都是張家子弟，誰去營運都一樣」。

面對家族經營權之爭，張國煒表示，心態要很健康，都是父親的產業，（兄弟）能合作就合作，要平常心；長榮航空已經是30年的公司，已經做的非常、非常好，離開就不要去想老東家的事，任何合作的事星宇都不排斥，但合作這種事要雙方都有興趣。

張國煒說，「國內線暫時不考慮了」，總不能傷害立榮，儘管有一天會介入國內線，但不是現在。他坦言，星宇一開始有研究過經營國內線，但現在立榮、華信飛的很好，星宇現階段還不太適合去做這個。

長榮 日本 股東會

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