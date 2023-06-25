駐泰代表莊碩漢閃辭 外交部證涉性騷

駐泰國前代表莊碩漢涉性騷請辭。(本報資料照片)

中華民國 駐泰國 前代表莊碩漢駐泰未滿一年就請辭獲准，外交部昨晚主動發聲明表示，接獲駐泰國代表處疑似發生性騷擾 事件通報，立即主動展開調查，並經初步查證屬實後，基於「零容忍」的最高標準，即在第一時間要求莊碩漢辭職。

本報系聯合報報導，莊碩漢去年12月與代表處秘書搭車到泰北出差數日，在車上伸手觸摸女秘書的手，讓對方感覺很不舒服，女秘書曾向代表處其他主管反映，代表處卻沒有任何人能夠負起責任，解決這件事情，仍然讓這位女秘書繼續陪著莊碩漢好幾天的泰北行程。莊碩漢曾以討論泰北行程之便，請女秘書到他的房間，但女秘書拒絕。據了解，駐泰國代表處類似遭遇的女性，不只一位。

據台北中國時報報導，由於莊碩漢駐泰未滿1年閃電請辭；辭職動機引發猜測。外交部第一時間稱個人因素請辭，但24日晚間證實莊碩漢涉性騷擾事件。

駐泰代表職位近年頻頻變動，童振源2020年5月結束3年派任，由李應元接後，李在2021年8月因病請辭，代表職務一度由副代表徐蔚民代理。去年6月，總統特任莊碩漢為新任駐泰代表，並在7月31日赴泰履新。

莊碩漢曾任銓敘部政務次長、台灣省政府副主席、行政院發言人、僑務委員會副委員長，並曾擔任民進黨立委，2017年1月任外貿協會副董事長，2020年1月16日轉任台北世界貿易中心董事長。

據報導，外交部表示，日前外交部已接獲當事人正式提出申訴，將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，將調查結果送交性騷擾申訴評議委員會審議。

外交部強調，至為重視駐外館處發生疑似性騷擾事件，並積極嚴正處理，除持續對當事人表達關心外，並視其需要協助提供心理支持方案及調整工作環境。外交部後續處理首重保護當事人的安全與隱私，務求確保其身心健康安全。