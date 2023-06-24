金馬導演游智煒捲性侵醜聞 毫無悔意再度交友：我就渣

游智煒近來捲入性騷、性侵事件。（取材自臉書）

曾獲得金馬最佳短片的導演 游智煒，近日捲入性騷 、性侵 風波，即便多名受害者指認，再加上知名影評KOL「無影無蹤」接獲受害者爆料，表示「他傷害過的女生已經超過十位數」，但傳出受害者依舊老神在在繼續交友，言行甚至相當激烈，而他去年即便早就被許多人攻擊，仍老神在在徵室友，並且標註「限女性」。

有網友表示，看到疑為游智煒的交友軟體在自我介紹裡面寫著「現在Me too風波上的風潮人物，對，我就是好色，慾望超級強烈，但我從來沒有想過要傷害任何人，卻又傷害了每個人，我不會戀愛，也不懂怎麼談戀愛，沒有要認真交往，想的再來，對，就是個標準的渣。」再度引發網友激烈討論。

據「ETToday新聞雲」報導，游智煒其中一篇去年的「徵室友」貼文，竟發現他都要求「限女性」，亦有知情人士爆料，游智煒幾乎每次都帶不同女生回家，雖然沒有聽到求救聲，但他多次帶朋友回家抽菸、喝酒，已經造成不少人困擾，「一行人有時也會在公共區域抽菸，加上整間房子只有一間衛浴，常常起床就看到陌生人在使用，讓很多室友都受不了搬家」。