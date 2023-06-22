否認偷拍、硬上 炎亞綸突襲男網紅記者會 挨批二度傷害

網紅耀樂（右）21日開記者會指控未成年時被藝人炎亞綸（左）強迫性交、偷拍性愛影片，炎亞綸無預警現身記者會現場，當面鞠躬跟耀樂道歉。（記者李政龍／攝影）

網紅耀樂指控被男星炎亞綸 強迫性交、偷拍性愛影片，更遭他威脅若敢爆料會找黑道處理，炎亞綸21日凌晨發出聲明坦認感情事未處理好，但澄清影片並非自己外流。耀樂昨開記者會反擊，豈料炎亞綸隨即無預警現身，先發制人表示：「我要跟你慎重地說對不起，讓你承受不該承受的事。」炎並全數否認有偷拍及強迫性交情事。

耀樂記者會剛開始，現場突然一陣騷動，耀樂一見到炎亞綸神色凝重穿過重重攝影 機而來，他立刻雙手握拳趴在桌上，顯然不願意見到對方。炎亞綸二度鞠躬道歉後離開，現場媒體也跟著大亂，耀樂宣布記者會暫停便起身離去，一部分媒體也追著炎亞綸而去。

約六分鐘後，耀樂重回現場，主張炎亞綸兩大罪狀，一是他曾違反自己的意願性交得逞，二是他不顧自己的反對，偷拍兩人性愛影片，耀樂更質疑流出影片的人就是炎亞綸。

耀樂2017年、16歲時認識炎亞綸，隨後交往並發生關係。隔年他飛往橫店探班，「那是炎亞綸第一次違反我的意願性交，他一早起來轉過身來掀開棉被，把他的生殖器放入我的身體裡」。他驚醒後堅定拒絕，但礙於體型最後被得逞，耀樂說：「我認為就算是情侶，都要有性自主權」。

他也指出第一次被拍性愛影片是在炎亞綸天母的家，「我記得他把手機 拿起來錄影，我很堅定跟他說不要這樣做，他事後才把手機放下，我還跟他打過勾勾說你之後真的不可以再這樣子了，我真的很不喜歡，他承諾我會做到」。

但炎亞綸全數否認，媒體追問兩人交往是否雙方合意性交，他回：「對。」並當場痛哭說：「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的，我們當時就是在交往」，也強調「絕對沒有偷拍」，隨即離去。

不過，炎亞綸直衝對方記者會現場，引發網友一面倒負評，認為他「侵門踏戶」到對方主場，更有人覺得他此舉是對耀樂的二度傷害。

炎亞綸和耀樂的感情糾紛鬧得沸沸揚揚，然而，更戲劇化的是有網友在臉書社團「爆料公社」出示和耀樂的對話紀錄，直指耀樂也涉及桃色交易騙錢。