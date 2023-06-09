我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

羅百吉超跑停人行道挨轟 竟稱「繳罰單等於繳保險」

記者楊德宜／台北9日電
「Cheap」批評羅百吉將超跑停放在人行道的行為。(取材自「Cheap」臉書留言區)
「Cheap」批評羅百吉將超跑停放在人行道的行為。(取材自「Cheap」臉書留言區)

「電音教父」羅百吉昨晚在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，對於網友留言提醒不該停放人行道，他卻回應「停在路邊被撞，是損失上千萬（台幣，下同，約32.5萬美元），罰單只損失幾千塊」、「繳罰單等於是繳保險」。關注交通安全的網紅「cheap」公開譴責，「有夠噁心，跟朱學恒差不多」。

羅百吉昨晚在臉書發文，「來回顧一下之前的超跑夜店派對」，照片顯示他將超跑停在人行道上，引起網友不滿。對於網友質疑不該把車停在人行道上，他留言回應，「有些人不了解，一般車跟超跑車的差別就是有些人為了保護車子的安全。停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊，所以有些人寧願領罰單，也不願意停在路邊不小心被撞到就少了上千萬」。

羅百吉回另一名網友時表示，「那你不自私，你給我3200萬啊！光我合格停在路邊，我被撞掉的兩輛保時911，以現在車價等於少掉3200萬，講到自私，不然你給我3200萬啊。現在回想停在路邊合格位子，一輛保時捷被酒駕的計程車撞掉，另一輛保時捷911也是停在合格的路邊位子，被酒駕年輕人撞掉。現在回想起來是我不夠聰明，我早就該停到人行道上面去了。繳罰單等於是繳保險」。

疑因遭網友撻伐，羅百吉臉書已查不到遭批評及他回應的留言，今晨6時許文內的「之前」兩字也改為「6年前」，也設定為限臉友才能留言。

「Cheap」對此在個人粉專發文表示，「啊這不就是自私，你有沒有想到行人因為你占用人行道，只能走在馬路上與汽車爭道，被撞算誰的？你有沒有想過？沒有，因為你只想到你自己」。他並表示，「有夠噁心，跟朱學恒差不多」。

「Cheap」說，日前新聞一個三寶撞飛機車騎士與行人，下車第一時間，是先看自己的車有沒有受損，「其實要搞有錢人不是沒辦法，罰車價、記點吊扣駕照、拖吊等，但台灣就是沒一套辦法，無奈」。

「反攻大路」臉書社團網友說，本來好奇是哪個城市四輪可以開上人行道、停在不是馬路的地方，「所以是不是都沒人的時候（例如半夜）四輪可以開到人行道上？」

網友表示，「有什麼超跑聚會辦在人行道上？開超跑的場地都租不起嗎」、「停人行道真的便宜，而且還不一定會有罰單，真的罰了也很便宜，停路邊真的危險，因為隨時都會被酒駕的人撞上」、「罰太輕，罰個車價的10%看他還停不停」、「說穿了大部分違規的心態就是如此，被開就當停車費，對他們來說就是零頭而已，而且警察很少在開單，頂多叫你離開，平均比找停車場還划算」、「這就是在突顯違規罰款的金額不成比例」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

羅百吉昨晚在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，引起網友批評。疑因遭網友撻伐，...
羅百吉昨晚在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，引起網友批評。疑因遭網友撻伐，羅百吉臉書已查不到遭批評及他回應的留言，今晨6時許文內的「之前」兩字也改為「6年前」，也設定為限臉友才能留言。圖／取自羅百吉臉書
羅百吉昨晚在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，引起網友批評。疑因遭網友撻伐，...
羅百吉昨晚在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，引起網友批評。疑因遭網友撻伐，羅百吉臉書已查不到遭批評及他回應的留言，今晨6時許文內的「之前」兩字也改為「6年前」，也設定為限臉友才能留言。圖／取自羅百吉臉書
羅百吉昨晚在臉書PO出6年前將兩輛超跑停在人行道上的照片，引起網友批評。圖／取自...
羅百吉昨晚在臉書PO出6年前將兩輛超跑停在人行道上的照片，引起網友批評。圖／取自羅百吉臉書
羅百吉對於網友批評他將超跑停在人行道，他卻回以「繳罰單等於是繳保險」等語。圖／取...
羅百吉對於網友批評他將超跑停在人行道，他卻回以「繳罰單等於是繳保險」等語。圖／取自「Cheap」臉書留言區
羅百吉對於網友批評他將超跑停在人行道，他卻回以「停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單...
羅百吉對於網友批評他將超跑停在人行道，他卻回以「停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊」等語。圖／取自「反攻大路」臉書社團

超跑 臉書 保險

上一則

遭指控涉嫌性騷 王健壯：台灣MeToo運動第1樁冤案

下一則

新聞評論／民進黨吃案成性 卻奢談為性騷修法

延伸閱讀

涉性騷 朱學恒道歉文刪這句 網質疑受害人不只鍾沛君

涉性騷 朱學恒道歉文刪這句 網質疑受害人不只鍾沛君
鍾沛君控朱學恒強吻 徐巧芯、黃捷、雞排妹都發聲了

鍾沛君控朱學恒強吻 徐巧芯、黃捷、雞排妹都發聲了
鍾沛君控朱學恆強吻 還揚言「反正妳明天也不會記得」

鍾沛君控朱學恆強吻 還揚言「反正妳明天也不會記得」
垃圾、路面不平…報告：金山3/4人行道中度至嚴重缺陷

垃圾、路面不平…報告：金山3/4人行道中度至嚴重缺陷

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡