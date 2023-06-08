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李靚蕾稱離婚官司勝訴 王力宏律師火速反擊

記者林士傑／台北8日電
王力宏（右）與李靚蕾的婚姻糾紛尚未落幕。（本報資料照片
王力宏（右）與李靚蕾的婚姻糾紛尚未落幕。（本報資料照片

王力宏李靚蕾前年底鬧婚變，沉寂一段時間後，男方目前在泰國準備周末的巡演，女方昨推出Podcast節目「沉靚時間」，首集分享戰勝低潮的方式，並曝光獲知美國官司勝訴的心境，而節目才剛上線，王力宏的律師也火速發聲明反擊，表示已說明過官司是因為管轄權的原因於去年移回台灣審理，並無「勝訴確定」事宜。

李靚蕾說，低潮時在社群獲得很多網友的鼓勵，並想起看過一本書「活出意義來」，對這段話印象很深：「你唯一不能拿走的東西，就是我決定要怎麼面對這件事的心態，在這件事上我有絕對的自由。」她認為面對各種逆境，都能自由選擇心態，「只要找到人生意義，保有希望，無論在什麼絕境裡，都能存活下來。」

接著談到消化並宣洩情緒的方式，她說當時美國、台灣婚姻官司同時開打，自己要照顧家裡、工作，疲於奔命、相當難熬，後來收到美國官司勝訴的一封信，她情緒無比激動，「很需要大哭一場、尖叫，我的靈魂已經出竅到廁所，就是需要空間釋放我的情緒。」

只是獨處時，她卻發現哭不出來，「情緒已經過了，才發現有些情緒透過時間，是能被緩和或者延遲。」最後她分享了3句話，「用寧靜的心去接受我們不能改變的事，用勇氣去改變我們能改變的事，用智慧去分辨我們可以改變跟不可以改變的事。」

對於李靚蕾提及「美國官司勝訴」，王力宏的律師昨再發聲明，強調法律講的是事實，不是感覺，官司已經移回台灣審理，「對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」

李靚蕾推出Podcast節目「沉靚時間」。（圖：沉靚時間提供）
李靚蕾推出Podcast節目「沉靚時間」。（圖：沉靚時間提供）

李靚蕾 王力宏 社群

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