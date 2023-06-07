又開戰王力宏？李靚蕾無預警出手「6/7線上見」
王力宏將在本周六於泰國曼谷舉辦演唱會，前妻李靚蕾昨突然透過IG限動預告：「6/7週三中午12:00線上見！」且下方還有一堆麥克風的圖示，下一步動作格外引人好奇，意外引發網友熱議。
王力宏昨日戴著口罩與鴨舌帽抵達曼谷，全力投入演唱會彩排工作，機場湧入不少歌迷接機，彼此相見歡，他也收下粉絲的花束，但整個人似乎有些消瘦，網友驚呼「腿像竹竿一樣」。
由於婚姻問題，王力宏神隱了將近1年的時間，直到他年初開跑「ONE Leehom Wang一個王力宏」世界巡迴演唱會，如今即將唱進泰國，結果「蕾神之槌」前妻李靚蕾作出預告，將在6月7日中午跟大家「線上見」。
由於限時動態中，李靚蕾留了個麥克風並列著的符號，看來像是要開記者會，於是難免讓外界聯想到又是新一輪的爆料；在這之前，她的社群網站畫風則偏天倫日常與友人聚會居多。
6月6日飛抵泰國的王力宏，許多粉絲特地到場接機，甚至熱情獻花，替他加油打氣，至於門票也已賣光。回顧之前王力宏出新歌〈想見就能相見〉，李靚蕾就曾在IG限動發文「說不要再消費孩子了」「摘下面具做人很難嗎？」等，疑在對王力宏喊話，也難怪如今的「線上見」也飄出了股煙硝味。
李靚蕾和王力宏的「蕾宏之鬥」告一段落後，前者的IG上也經常曬出和家人一同出遊、用餐的天倫日常，偶爾也出席友人的聚會，過得十分自在。
相較李靚蕾的低調，宣告復出的王力宏則消息不斷，除了在美國、泰國開唱「ONE Leehom Wang一個王力宏」世界巡迴演唱會，趁著巡演期間的空閒返台的他相約三五好友聚會外，先前還和一票藝人出席婚禮，更與陶喆一同為新人合唱經典情歌〈Forever Love〉，但因2人都有出軌醜聞，也讓網友忍不住調侃：「這2個組合，有經過新娘同意嗎？」
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