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黃仁勳談AI 產業大咖率主管「上課」吸引3500人聆聽

記者簡永祥／台北30日電
輝達創辦人暨執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展發表專題演講，等候進場的人潮擠爆現場，不少產業界高層也親自出席，了解人工智慧的最新發展趨勢。(記者胡經周／攝影)
輝達創辦人暨執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展發表專題演講，等候進場的人潮擠爆現場，不少產業界高層也親自出席，了解人工智慧的最新發展趨勢。(記者胡經周／攝影)

在全球掀起AI（人工智慧）風潮的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，昨天持續在台灣引領AI熱。他在台北國際電腦展（Computex）發表專題演說，宣布功能更強大的全新超級電腦超級晶片，他也形容輝達推出AI晶片帶給社會的貢獻是「省很多錢耶」。而這場演講吸引跨產業的大咖到場，台塑集團總裁王文淵更親率台塑四寶董事長到場「上課」。

今年的台北國際電腦展是新冠疫情後首度全面回歸實體展，黃仁勳的專題演講是亮點之一。現場擠滿高達3500名聽眾到場聆聽，許多產業合作夥伴高層都是座上賓，包括代工廠廣達副董事長梁次震、和碩共同執行長鄭光志、緯創總經理林建勳、宏碁營運長高樹國等人。

主辦單位在演講開始前1小時就為與會者辦理報到及分流作業，參加者提前排隊的長龍，宛如參加一場黃仁勳個人演唱會，會場的座位下燈光璀璨，把舞台螢幕上的綠底「NVIDIA」文字襯托得更明亮，當所有燈光關閉後，身著黑皮衣的黃仁勳在聚光燈照射下，由一旁布幕走出，幾乎就是演唱會規格。黃仁勳上台時大聲的說，「我們回來了，我已經將近4年沒有公開演講了，祝我好運」。

黃仁勳一開場就用中文問好，演講中間也夾雜台語，在將近兩個小時的演說中，他描述加速運算服務、軟體和系統如何創造新的商業模式，並使現有模式更加高效率。

而為展示生成式AI強大的能力，他利用背後的大型八K螢幕，展示一個由文字提示生成出一首能像卡拉OK一樣的歌曲。黃仁勳說生成式AI能作詞作曲，連他都做不到。他甚至要觀眾一起唱這首專為台北國際電腦展寫的新主題曲，完全是演唱會才有的橋段。

黃仁勳說，生成式AI是一個新的運算世代，是人工智慧的iPhone時刻。他指出，1兆美元的全球資料中心基礎設施，正轉向加速運算和生成式AI，包括科學運算、資料處理、大型語言模型訓練及生成式AI推論等。他說，目前已有超過1600家人工智慧公司使用輝達技術，而輝達GH200 GRACE HOPPER超級晶片已經開始生產，為生成式AI提供更強大的引擎。

王文淵昨天親自率領台塑、南亞、台塑化及台化等台塑四寶董事長到場聽講，王文淵在被問到這次與會的目的，以「來聽AI」簡短回應。

過程中台塑四寶的董事長也勤做筆記，顯見台塑集團對導入AI應用於集團智慧製造的重視。

黃仁勳這次抵台，已經逛過一次夜市，顯然樂此不疲，昨在演講中又說晚上還要再去。黃仁勳演說結束後，隨即轉赴聯發科的活動站台，聯發科副董暨執行長蔡力行笑問他「不是應該在夜市？今晚要去哪間夜市？」黃仁勳則說，「要去吃刈包和剉冰」。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展發表專題演講，等候進場的人潮擠爆現...
輝達創辦人暨執行長黃仁勳29日在台北國際電腦展發表專題演講，等候進場的人潮擠爆現場，不少產業界高層也親自出席，了解人工智慧的最新發展趨勢。(記者胡經周／攝影)

黃仁勳 AI 輝達

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