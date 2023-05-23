台塑石化王國推手 李志村享壽88歲

台塑公司前董事長李志村21日逝世，享壽88歲。（本報資料照片）

台塑公司昨天發布重訊公告，台塑前董事長、最高顧問、董事李志村21日逝世，享壽88歲。由於李志村在台塑服務近一甲子，更是台塑創辦人王永慶重臣，消息一出也令各界不捨。

1935年7月出生的李志村是南投人，1958年自成功大學化工系畢業後，放棄考上的產業龍頭中油，轉而進入當時還是小公司的台塑工作，從基層的現場領班做起，一路升至高雄廠廠長，直到1967年台塑改組後才調到台北總公司，並在1997年升任台塑總經理，專業知識、能力兼具，不但深獲王永慶信任，在業內人緣也極佳，可說是台塑成為石化王國的重要推手。

王永慶2008年離世後，李志村全程參與王家的家族會議。2014年，台塑集團創辦人之一的王永在過世時，也是由李志村擔任治喪委員會主任委員。李志村不但是台塑最高權力核心九人小組其中一員，也被外界認為是「扶起台塑集團二代」的重要關鍵人物。

度過金融海嘯 衝擊、雲林麥寮六輕一年內七次大火危機，李志村在2015年正式退休 、轉任顧問，由現任董事長林健男接棒，但即便如此，台塑仍為李志村保留辦公室，李志村也幾乎每天都到辦公室上班，台塑總裁王文淵更對他禮遇有加，每年尾牙必定都會邀請他參加。

台塑集團指出，李志村是集團創辦人之一王永慶所欽選、招聘的首批大學生。他在台塑任職五十六年，長時間跟隨在王永慶、王永在兩位已故創辦人左右，深受信任與倚重，是兩位創辦人的左膀右臂。