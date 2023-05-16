母生他前流產7次的奇蹟之子 魔獸想續留台灣打球
頂著8屆NBA全明星球員、5度年度第一隊的光環，「魔獸」霍華德去年11月選擇台灣T1聯盟作為海外職籃生涯第一站，在短短6個月內帶給台灣籃球迷一個如夢似幻的賽季。他離台前夕接受本報系獨家專訪，除了感謝台灣球迷熱情支持，也透露下賽季想回台灣打球的意願。
霍華德接受專訪時，幾乎每10句話中就有一句「愛」，展現與球場上截然不同的一面，原來和他出生背景有很大相關。他說，母親懷他之前，因為流產，曾失去7個孩子，當大家都以為他會步上與兄姊相同命運時，他卻平安出生了。
「母親和家人總是用愛沐浴我，從我出生前就不斷為我祈禱，並向我展示愛，讓我充滿相同能量。」霍華德談到從小到大受到母親與家人的愛，也是讓他在整個職業生涯始終散播歡樂與愛的原因。
從小被「愛」沐浴的「奇蹟之子」，剛到台灣時面對NBA傳奇球星歐尼爾的訕笑，霍華德選擇用「愛」來回應，提到要恨一個人、不喜歡一個人很簡單，但愛卻是可以治癒一切、打開一切美好的事物，這也成為他選擇到台灣打球的原因。
去年11月前，台灣籃球迷應無法想像，霍華德、林書豪會一同在台打球。儘管最終落腳在不同聯盟，無緣上演昔日火箭隊友的對決戲碼，不過兩人各自帶給所屬聯盟、球隊驚人話題與人氣效應，也讓球迷對於下賽季的台籃將走向什麼境界充滿無限幻想。
霍華德離台前夕，前往和平籃球館觀賞林書豪出戰富邦勇士隊的賽事，談到這位昔日隊友，口中滿是驕傲，甚至直言自己看到「成熟版的林來瘋」。「很開心他一路堅持，完成自己的夢想，就是站上NBA舞台，並且還是代表台灣，這是很驚人的故事。」談到林書豪，霍華德說：「他變得更加沉著，更了解比賽本質，讓隊友變得更好。」
儘管下賽季是否返台還是未知數，但霍華德直言，今年加入讓世界看到台灣籃球，期待這股效應能為台灣籃壇引進更多優秀人才，「我希望帶更多球員來到這裡，不僅來自NBA，還有很多其他聯賽的球員，這樣他們也能體驗台灣之美，這個福爾摩沙、美麗的島嶼，我想要成為一個橋梁，讓更多人參與其中。」
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