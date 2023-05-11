王建民自曝腳傷真正原因 擔任二軍教練認更有成就感

王建民聊自己的受傷經過。圖／公視提供

台灣公視「誰來晚餐14」本周來賓是棒球投手王建民 ，他曾在美國大聯盟9個球季間，累計68勝，是台灣投手在大聯盟勝投最多的紀錄保持人，也因此被稱為台灣之光。本次拜訪家庭中的弟弟翔翔是王建民的一大鐵粉，雖然他患有先天性腦性麻痺，但對運動充滿熱情，從小看著王建民的比賽長大。

王建民透過節目有機會拜訪這位小球迷也感到相當榮幸，聽聞翔翔父親表示當年自己在美國打球的那段時光，也成為全台灣國人與翔翔生活的重心，王建民謙虛表示：「那時候在美國的時候是有這樣聽說，可是沒有感受到那種氣氛。」

王建民在2008年一次跑壘受傷後，對他的運動生涯有相當大的影響。他在節目中分析當初會受傷的原因，是因為在跑壘過程中，踩到紅土跟草地之間高低落差而造成腳傷，但王建民並不因此消沉，開朗表示：「雖然腳受傷後會影響到我全身，但在這過程中，會學到不一樣的東西，學到怎麼去調整心態，現在也可以教這些球員說我要怎麼幫你們調整。」

王建民在今年2月節目拍攝時是擔任中信兄弟隊的二軍投手教練，坦言自己喜歡教年輕的球員，看他們慢慢成長很有成就感，他表示：「在那邊(一軍)當教練就變成只有調度，那二軍的話就是你要去訓練，因為年輕的選手一進來的時候，也需要一些訓練的方式，能讓他可以很平穩的一直一步一步上到一軍。」