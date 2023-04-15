83歲辜林瑞慧辭世 身家1370億

中信金創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧熱中慈善，推動「點燃生命之火」、創辦中國信託慈善基金會都有她的貢獻。（本報資料照片）

中國信託金控公司創辦人辜濓松夫人辜林瑞慧昨天上午11時許，於家中安詳辭世，享壽83歲，四位子女及孫子女皆隨侍在側。中信金指出，辜林瑞慧為虔誠的基督徒，生前交代後事從簡，家屬遵從遺願，將於家中辦理追思儀式，不另行舉辦公祭。

辜濂松2012年逝世時，有媒體引述富比世 雜誌（Forbes）2008年調查，當時財產總值達到28億美元，約新台幣843億元。據胡潤百富富豪榜今年3月公布，辜林瑞慧以人民幣310億元，約新台幣大約1370億元，在全球富豪榜上排名第668位。

辜濓松與辜林瑞慧育有辜仲諒、辜仲瑩、辜仲立和辜仲玉等三子一女，長子辜仲諒目前擔任中國信託慈善基金會董事長。親近辜家人士表示，辜濓松當年奔走各國協助政府推動國民外交，辜林瑞慧也經常陪同；此外，她與中信金的主管和員工感情也很好，公司內部的餐會和尾牙都可見到她的身影，尾牙時甚至會加碼獎金與員工同樂。

愛好音樂的辜林瑞慧為延續辜濓松致力於國民外交的精神與回饋社會的理念，1993年起於美國茱莉亞音樂學院出資成立Mitzi Foundation獎學金，幫助深具潛力、卻因財力無法繼續音樂之路的優秀學子，培植國際級潛力新秀，並藉此拓展台灣能見度。她在2018年5月獲茱麗亞音樂學院頒發感謝狀，是首位獲該學院授予此榮譽的台灣代表。

辜林瑞慧也十分熱中慈善活動，從推動「點燃生命之火」活動、到創辦中國信託慈善基金會，都有她的貢獻，這也深深影響辜仲諒。

中國信託慈善基金會多年從事公益活動，辜仲諒在基金會網頁裡即提到，母親常提醒他和弟弟、妹妹要懂得「感恩」，「我們能擁有衣食無虞的生活，是一件非常幸運的事情」，這幾年參與慈善公益活動時，更讓他感觸更深。

辜仲諒說，辜林瑞慧教導孩子，世界本來就不公平，所以人類應該被教育 ，尤其是有能力的人。正因為她強調教育改變人生的理念，更讓中國信託慈善基金會特別著重兒童的教育，尤其是提供資源給偏鄉的孩童。