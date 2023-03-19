好友做直銷欠債2千多萬 吳淡如6折出售藝術品力挺

吳淡如（右）為了力挺好友席耶娜特別把家中收藏拿出來賣。（圖：BAR NiNE提供）

台劇「華燈初上」以條通為背景拍攝後，吸引不少人想一窺條通酒店的神祕面紗，不過因為疫情，條通裡的日式酒店，從全盛的600多家，到現在剩不到30家。為此知名主持人吳淡如、條通女王席耶娜、青雲畫廊藝術總監李宜洲GARY將攜手舉辦「好男好女逛條通」的系列講座，除了能夠探索條通中的奧秘，也能一同享受文學、藝術和投資 帶來的美好體驗。

吳淡如參與過上萬場講座，這是第一次在條通酒吧舉行，她說，「主要是為了幫朋友席耶娜，因為她以前做直銷，欠了80多萬（台幣，下同），現在已經滾到2千多萬。」因此這次除了講座外，同步也在活動現場BAR NiNE販售她珍藏的村上隆的版畫作品。吳淡如之前在日本 開公司，地點就在村上隆的藝廊旁邊，所以經常上門光顧，大約收藏30多張，目前一幅作品市價約10萬元以上，這次以6折出售，分享給喜歡版畫的收藏家。

吳淡如在講座中將會分享日本房地產 投資心法，像是她常講的買房動物經濟學理論，或是日本不能買的房子跟不能買的價錢，還有分享怎麼用GDP來投資房子。她2010年在日本投資時的報酬率高達8-9％，那時的資金成本不到1％，而現在資金早已回本。除了房地產投資，吳淡如對於藝術品也有獨到眼光，除了村上隆外，她也花了好幾百萬，收藏台灣很多有實力的年輕人的作品，像是新寫實派藝術家詹喻帆的作品，她說，並沒有辦法確定什麼東西會漲，只要衡量自己的荷包，負擔得起最重要。