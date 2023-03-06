超重0.1公斤 羅嘉翎美公開賽失格

羅嘉翎曾在東京奧運踢下銅牌，開心揮舞會旗繞場；她5日因超重0.1公斤被判美國公開賽失格，她上傳個人跑步黑白照表示會記取教訓。（取自羅嘉翎臉書）

2年前奪下東京奧運跆拳道 銅牌的台灣女將羅嘉翎，上月底和團隊啟程到美國參加比賽，但昨天卻因體重差0.1公斤直接被判定美國公開賽57公斤賽事失格，教練劉聰達坦言自己和羅嘉翎都有責任，羅嘉翎也反省努力不夠，將一輩子記住「0.1公斤的教訓」。

21歲羅嘉翎出身跆拳道世家，183公分好身材，東京奧運初試啼聲就站上頒獎台，目前女子57公斤級世界排名第八、巴黎奧運積分排名第九，是國內指標性選手。她上月原本要參加土耳其公開賽，抵達後遇土耳其強震，比賽喊卡，改到泰國移地訓練，回台短暫停留四天飛往拉斯維加斯，原定在美國公開賽後將轉戰歐洲，參加11日展開的荷蘭公開賽和18日開踢的比利時公開賽。

不料第一站羅嘉翎就發生意外，教練劉聰達昨早上透過社群 表示，羅嘉翎因體重超過0.1公斤，被判失格。

劉聰達提到，美國公開賽過磅時間當地早上10時到12時，且是所有量級選手都在這2小時，羅嘉翎早上7時多回報體重仍差0.3公斤，跑步後差0.2公斤就沒繼續跑，但原本以為可「裸磅」，11時45分排到時才得知內衣、短褲都不能脫，就算羅嘉翎當場把頭髮剪掉，仍差0.1公斤，羅嘉翎直接被判失格。他說：不管怎麼樣我們花了國家的錢出來，確實體重沒過，怎麼都不應該。