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王建民捲入不倫案 女醫師決告老公

記者修瑞瑩／台南24日電

耳鼻喉醫師王文哲指控職棒球星王建民侵害配偶權，一審判王文哲敗訴，王文哲事後公布妻子蕭嘉蓉和王建民3個月互傳4萬則訊息，質疑「真的是普通朋友？」蕭女昨天反駁王文哲提出的資料是「斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖」，忍無可忍，將對王文哲提出侵害隱私的刑事告訴。

王文哲與蕭嘉蓉在台南都是頗有知名度開業醫師，兩人不倫官司在府城鬧得沸沸揚揚，先是蕭嘉蓉指控王文哲與兩名女病患外遇，兩案均判賠100萬台幣（約3.3萬美元）確定，之後王文哲告蕭嘉蓉出軌王建民，提出兩人對話截圖等資料，但是法院認為並沒有超出正常男女間交往言詞，判免賠。

王文哲前天對媒體公開提供給法院相關資料3大本，包括2014年12月到2015年11月，妻子與王建民兩人訊息對話4萬則的截圖，半夜以viber講電話1個半小時，還有兩人合照等，並表示對判決不滿，一定上訴。

蕭嘉蓉昨在臉書表示很遺憾，家裡事情牽連到第三人。強調這三本資料王文哲在訴訟中都有提供給法院，經過法院調查審視後判決，已有公斷。

蕭指王文哲不甘法院判決結果，將三本非法取得的資料，未經過她同意擅自提供報導。身為醫師，自視高知識分子，王選擇侵害個人隱私，她退無可退忍無可忍，將盡快對王文哲提起刑事告訴。

王建民 隱私 臉書

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