前旅美投手王建民無端捲桃花劫 女主角是醫美辣醫師

台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

曾是旅美投手王建民 衰捲官司，被提告介入台南知名醫美醫師蕭嘉蓉婚姻，被蕭女丈夫王文哲醫師告進法院求償1000萬元，因事件發生在10多年前且沒有積極證據，官司還王建民清白判他免賠。

鏡週刊報導，提告的蕭嘉蓉老公王文哲，去年才是外遇遭老婆活逮，還經法院判賠，如今反告妻與王建民有外遇，無端把王建民扯入他們夫妻的婚姻糾紛。

據報導，王建民遭控介入別人的家庭，對象是台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉，她親自穿比基尼泳裝展現豐滿上圍及水噹噹的皮膚，在南台灣相當知名，但蕭女3年前發現丈夫有外遇，丈夫不止有小三還有小四，憤而控告丈夫求償1000萬元；丈夫不甘被訴，反過頭來提告妻子與王建民外遇，要王建民與她連帶賠償1000萬元。

報導指出，王建民遭控在2014年間在美國大聯盟效力時期，與蕭嘉蓉透過Viber互傳曖昧簡訊，蕭女丈夫指控，王建民還於2014年及2015年返台時與蕭嘉蓉多次共赴台南及高雄等地旅行，兩人也互贈高貴禮物。

據報導，王建民對這起官深感無奈，指他與蕭嘉蓉及蕭的丈夫都認識，雙方的通訊對話，純屬朋友之間的閒聊或打諢；至於他從美國返回台灣的期間與蕭嘉蓉見面都是為了醫療目的，至於蕭女丈夫所指的旅行，僅是他趁回台就診空檔短暫外出，雙方完全未逾越正常社交範圍，正當往來不應被曲解為婚外情。蕭嘉蓉也強調，與王是基於醫病、球迷、球員及朋友間正常往來，並沒有逾越一般社交範圍。

事後，蕭嘉蓉反控丈夫有小三及小四，與許姓及李姓女病患發生婚外情，其中一件還遭她回家直擊活逮捉姦在床，她2案向丈夫及小三小四共求償2000萬元後，目前正在打離婚官司。

報導稱，台南地院法官審理認為，王建民與蕭嘉蓉在2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無何男女情愫或親密交往舉止，沒逾越一般社交行為範圍判決王建民免賠。

王建民曾於2006到2007年連續兩年，在洋基 隊拿下19勝，被紐約媒體封為「沉默的王牌」，於2010年球季開打前加盟華盛頓國民隊，至佛羅里達的訓練基地養傷、復健，在酒吧認識一名台裔美籍的邱姓女子，兩人交往時由於王隱瞞身分，彼此還以「大樹及無尾熊」互稱，王建民曾召開記者會，坦承發生婚外情。