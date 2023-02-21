王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

台南府城名醫蕭嘉蓉常常不吝在臉書上展示他的好身材。（取材自玉笙診所臉書）

台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

職棒球星王建民 最近遭人夫控告侵害配偶權，讓他再度成為媒體關注焦點，而事件中的女主角，是台南知名的美女醫師蕭嘉蓉，12年前因為身穿火辣的豹紋比基尼自製廣告看板，刊登在府城街頭而受到矚目，而且據稱還是副總統賴清德 的御用醫師。

54歲的皮膚科醫師蕭嘉蓉與先生耳鼻喉科醫師王文哲，一起在台南南區開設診所，兩人近年因為王文哲與患者外遇，蕭嘉蓉一怒告上法院，而被媒體報導，但今天又傳出王文哲控告蕭嘉蓉與王建民外遇，侵害其配偶權，要求賠償，但法院判決證據不足免賠。蕭嘉蓉並指王文哲是因為不滿被告，而故意曲解她與王建民的關係。

職棒球星王建民因為捲入外遇官司再度躍上媒體版面。（中央社資料照片）

蕭嘉蓉在台南相當知名，雖然已經54歲，但身材外貌保養的相當好，看不出實際年齡，而她平常也不吝展示32D的好身材，在診所的臉書 上，常常放置她的照片。

而她過去最為轟動的，就是以自己的豹紋比基尼加上網紋罩衫照片，製作大型看板，宣傳自己的醫美診所，上面還寫著「蕭嘉蓉醫師本人」，放置在交通繁忙的街頭，在民風相對保守的台南府城，格外引人矚目，當時媒體採訪她，她曾表示，當醫師不一定就要死板板，自己就是醫美的活廣告，鼓勵大家都來一起追求美麗的人生。

她當時還表示，醫師不一定都要穿白袍，自己看診的時候，會依照當時的心情穿自己想穿的衣服，有時是小洋裝，有時迷你裙，甚至馬甲背心與短褲都穿過。

蕭嘉蓉在台南算是很另類的醫師，但是他個性活潑、醫術精湛，病患相當多；據悉，連曾擔任台南市長的賴清德也是他的患者，會定期「進廠維修」。

而會傳出賴清德也是他的患者，最主要是兩人曾經在公開場合有互動，蕭主動提醒「要來看囉」，大家才知道兩人的好交情。

台南府城名醫蕭嘉蓉常常不吝在臉書上展示他的好身材。（取材自玉笙診所臉書）