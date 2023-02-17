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劉文正沒死 愛徒巫啟賢轟外人愚弄大眾

台灣新聞組／台北17日電
劉文正當年是全民偶像，至今令人懷念。(本報資料照片)
劉文正當年是全民偶像，至今令人懷念。(本報資料照片)

一代巨星劉文正先前被前經紀人夏玉順證實已經病逝於美國拉斯維加斯，但一夜之間死訊大翻盤，原來他不僅活得好好的，人還在菲律賓，一票昔日弟子白傷心一場。他的愛徒巫啟賢昨表示「以後這種事再由外人傳出，必屬謠言」。

巫啟賢前天獲知劉文正傳出死訊時，一度表示非常難過，表示：「我沒有辦法確定這訊息是真是假，但如果是夏玉順證實的事情，那應該是啦！因為夏玉順是這些年來唯一能夠出入在他身邊的人，如果是夏大哥親自證實的，那就是事實。」不過也保持存疑，補充說：「我至今還不完全相信，如果不是至親家人公布的消息，我都覺得不是百分百！」

果然夏玉順後來改口，承認劉文正死訊為假。巫啟賢得知後，表示：「我認識的劉文正先生從來都是光明磊落個性坦蕩的君子，斷不會拿自己的健康和生死大事來愚弄大眾，希望大家謹慎，以後這種事再由外人傳出，必屬謠言，切記切記！」

瓊瑤前天被問到劉文正死訊時表達兩天前有聽說消息，昨天她發文澄清自己沒有說「證實」劉文正的死訊，瓊瑤說：「生死大事豈能輕易謬傳！」瓊瑤表示，「當媒體訪問我時，為了保護傳言的朋友而未提其名，反遭誤解。文正演過我的電影，深受我的喜愛，但願他平安喜樂！」

綜藝大姐大張小燕與劉文正交情好，原本對於近年他屢傳的烏龍死訊無動於衷，但此次因夏玉順說詞反覆引起轟動，她也罕見發火罵「夏（玉順）瘋了」。

知名律師劉韋廷表示，若前經紀人明知死訊是假，卻刻意公布導致媒體錯誤報導，造成媒體商譽及公信力受損將可提告。

白冰冰在臉書表示，劉文正能夠繼續與大家在一起，那是再好不過了，大家也都鬆了一口氣，「但是這個玩笑真的不好笑，我昨天還跟著難過了一陣子，也流了一些眼淚，最後⋯啊！烏龍，烏龍，真是烏龍！還好沒事最好，以後誰都不要開這樣的玩笑喔！」

劉文正30多年來消失演藝圈，唯有和極少數人保持聯絡，歌手楊耀東就是其中之一，據悉楊耀東和劉文正一起在美國投資房地產。楊耀東表示：「同樣參加過台視歌唱比賽，同樣在陸光藝工隊服兵役，同樣在東尼唱片簽約歌手，同樣住在美國拉斯維加斯，不同是他已經退出歌壇不想再受人矚目，而我因為熱愛音樂還在表演，請大家給文正一個他想要的自由空間好好生活，這才是愛護他最好的方式！」

巫啟賢是劉文正的大弟子。(本報資料照片)
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張小燕罵夏玉順瘋了。(本報資料照片)
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劉文正 投資 電影

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