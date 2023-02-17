劉文正沒死 愛徒巫啟賢轟外人愚弄大眾

劉文正當年是全民偶像，至今令人懷念。(本報資料照片)

一代巨星劉文正 先前被前經紀人夏玉順證實已經病逝於美國拉斯維加斯，但一夜之間死訊大翻盤，原來他不僅活得好好的，人還在菲律賓，一票昔日弟子白傷心一場。他的愛徒巫啟賢昨表示「以後這種事再由外人傳出，必屬謠言」。

巫啟賢前天獲知劉文正傳出死訊時，一度表示非常難過，表示：「我沒有辦法確定這訊息是真是假，但如果是夏玉順證實的事情，那應該是啦！因為夏玉順是這些年來唯一能夠出入在他身邊的人，如果是夏大哥親自證實的，那就是事實。」不過也保持存疑，補充說：「我至今還不完全相信，如果不是至親家人公布的消息，我都覺得不是百分百！」

果然夏玉順後來改口，承認劉文正死訊為假。巫啟賢得知後，表示：「我認識的劉文正先生從來都是光明磊落個性坦蕩的君子，斷不會拿自己的健康和生死大事來愚弄大眾，希望大家謹慎，以後這種事再由外人傳出，必屬謠言，切記切記！」

瓊瑤前天被問到劉文正死訊時表達兩天前有聽說消息，昨天她發文澄清自己沒有說「證實」劉文正的死訊，瓊瑤說：「生死大事豈能輕易謬傳！」瓊瑤表示，「當媒體訪問我時，為了保護傳言的朋友而未提其名，反遭誤解。文正演過我的電影 ，深受我的喜愛，但願他平安喜樂！」

綜藝大姐大張小燕與劉文正交情好，原本對於近年他屢傳的烏龍死訊無動於衷，但此次因夏玉順說詞反覆引起轟動，她也罕見發火罵「夏（玉順）瘋了」。

知名律師劉韋廷表示，若前經紀人明知死訊是假，卻刻意公布導致媒體錯誤報導，造成媒體商譽及公信力受損將可提告。

白冰冰在臉書表示，劉文正能夠繼續與大家在一起，那是再好不過了，大家也都鬆了一口氣，「但是這個玩笑真的不好笑，我昨天還跟著難過了一陣子，也流了一些眼淚，最後⋯啊！烏龍，烏龍，真是烏龍！還好沒事最好，以後誰都不要開這樣的玩笑喔！」