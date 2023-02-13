台颳林來瘋 林書豪首戰繳雙10 鋼鐵人止4連敗

高雄17直播鋼鐵人林書豪首戰繳出「雙10」。（記者劉學聖／攝影）

林書豪 12日迎接來台加入PLG首戰，在高雄17直播鋼鐵人隊史第一度滿場球迷見證下，出賽41分鐘繳出21分、13助攻的「雙10」成績，率鋼鐵人以95：80擊敗福爾摩沙台新夢想家，除了中止4連敗，更打下兩項特別紀錄。

林書豪單場13助攻追平PLG例行賽單場最多助攻數，12日同時在線人數超過12萬，幾乎是過去最高紀錄2倍，加上5321位滿場球迷進場，可見其高人氣。

從2012年在NBA吹起「林來瘋」開始，林書豪就是媒體追逐焦點，賽後記者會在兩位數攝影機鎖定下，他透露場外個性其實有些內向，不習慣外界關注。

「今天我是滿緊張。」林書豪提到，早上妻子特別用聖經的一句話提醒自己，「上場是替上帝去打球，不用管別人的想法看法，帶這句話去打今天的球。」

對私生活十分保護的林書豪，上月初才在社群 公布兩年前就已完成婚禮，賽後記者會所屬團隊還特別提醒在場媒體，提問請專注在球場上，反而是林書豪主動提起太太，低調「放閃」。

林書豪來台首戰，包括媽媽、效力PLG新北國王隊 的弟弟林書緯也都在場邊，林書豪形容這場景就像「做夢」，他笑說：「起床我去打比賽，他也能來看，從沒有這樣子。」

鋼鐵人教練鄭志龍則提到，賽前就和林書豪討論過，兩人有共識將首戰出賽時間控制在36到40分鐘間。最終林書豪上場41分鐘，鄭志龍說：「今天有兩次我希望他下來，他覺得那段時間他還可以在場上奮鬥，以後我心就不要那麼軟了，該下來時就要下來休息，這樣對球隊和個人都比較好。」

34歲的林書豪，前一度出賽已是去年12月20日，且他過去幾年在CBA發揮受限，比賽受疫情影響又是「閉門」舉行；來到台灣獲得重用且有滿場觀眾，第四節獲得「MVP」喊聲的他承認疲憊難免，但是十分感謝教練團協助和指導。