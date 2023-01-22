市長養生秘訣／張善政勞動換來精力 種樹割草最樂

桃園市長張善政在東部田地旁發現三隻流浪狗，後來成了家中成員。（圖：張善政提供）

俗話說「人生七十才開始」，新任桃園市長張善政 在68歲這年迎來翻轉市政的挑戰。儘管公務繁忙，他依然嚮往務農生活，大口呼吸新鮮的芬多精，成為他保持活力的養生祕訣。

熱愛自然 大學參加登山社

張善政曾任職宏碁 、Google等科技公司，十年前他轉身投入政治，先後擔任行政院政務委員、科技部長、行政院副院長、行政院長，最近再選上桃園市長。人生經歷豐富的他，臉上卻沒留下太多歲月的痕跡。

張善政熱愛務農眾人皆知，其實他很早就接觸大自然。他回憶讀大學時曾加入登山社，登頂過程雖然艱辛，有次還因為穿了不合腳的鞋子，走著走著，把腳都給磨破了，但當高山美麗的風景映入眼簾，揮灑的汗水一切都值得。

張善政說，自己在國外求學時每周都會固定運動，也和同學們相約到球館打球，等到回宿舍後再洗個熱水澡，簡直暢快無比。只是回到台灣工作後，每天的工作忙碌，漸漸無法維持運動習慣。

張善政樂於在田園勞動，種樹、種芭樂、種芭蕉樂此不疲。（圖：張善政提供）

勞動強身 也能與自己對話

2009年，張善政任職宏碁公司時，每天工作忙碌、壓力大，有天他終於驚覺自己需要一個維持健康的運動方式，於是找了一個自己專屬的運動──種樹、割草。

張善政說，他在東部找了一塊地，在田園中勞動，像是種樹、種芭樂、種芭蕉等，平日工作再忙，到了周末都會撥出時間，搭火車回到花蓮動一動、割草一整天都不覺得累。

「現代人坐辦公室，很少走動，不知不覺之間就很容易變胖，所以我覺得要活就要動。」張善政表示，在行政院工作的歲月，不論公務多麼沉重，都會在周末撥出時間，到花蓮的田地裡勞作，在汗水與勞作中，也能靜下來沉思、與自己對話，好多在台北想不到解方的問題，一到田裡就能解決。

收養浪犬 寵物政策更有感

張善政說，每個人都有自己適合的運動方式，而下田耕作、徜徉在綠色芬多精中，是他從年輕到現在一貫的嗜好。他希望所有人都能找到自己喜歡的運動方式、並維持習慣，讓自己更健康。

而務農的過程偶爾也有意想不到的收穫，張善政提到，自己有天在東部田地旁發現三隻被遺棄的流浪狗，當下他立即帶著牠們看獸醫。從那天開始，家裡就多了三個可愛的小成員。

張善政說，許多人將毛小孩視為家人，競選桃園市長的過程中，他提出了許多寵物友善的政策。現在這三隻毛小孩在開闊的東部自由自在，張善政說等到一切安頓好，或許可以考慮把牠們接過來，重溫溫馨的家庭生活。

飲食有節度 早餐不碰澱粉

桃園市長張善政擔任行政院長時，曾經在備詢台上被立委問到「早餐到底吃什麼？」這個答案經過六年依然如一，就是「牛奶配水果」，而且絕對不含澱粉。

張善政三餐清淡，身材纖瘦的他早餐一定會吃。打開餐盒，不是水果和牛奶，就是搭配豆漿。張善政說，一日之計在於晨，早餐最重要，但特別的是他的早餐絕不吃澱粉，這個習慣維持多年，另外包括咖啡 或茶等含有咖啡因的飲品，過中午後他也都盡量少碰，一切都是為了健康，「要喝就喝溫開水。」

談到飲食習慣，張善政說他吃的食物，油、調味料放得少，如此一來對身體的負擔也減少許多。而這樣的生活方式其實源自母親的烹飪習慣。他從小跟著母親一起吃飯，口味不重，但該有的營養素一樣都不會少，尤其清蒸魚更是他與母親記憶的連結。

張善政說，雖然自己偶爾仍會攝取一些維他命和保健食品，但他認為從每天的飲食著手，才是養生的根本之道，「在兼顧各項營養的同時，減少調味料對身體的負擔，就是我的養生方法。」

張善政小檔案

● 年齡：68歲

● 興趣：種樹、割草下田勞作

● 最喜歡的運動：登山、打球、務農

● 給讀者的養生一句話：減少調味料對身體的負擔，就是養生方法。