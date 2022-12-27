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宋逸民教會強迫奉獻? 藝人有退有挺

台灣新聞組／台北27日電
小甜甜一家三口。（本報資料照片）
小甜甜一家三口。（本報資料照片）

藝人宋逸民創立的「藝起發光」教會因製作福音劇將小甜甜換角，連日來多名離開教友接二連三爆料，引發軒然大波。從教會聲明直指小甜甜「私生活有狀況」，到近日被教友爆料曾遭牧師怒罵、消費太魯閣號意外災難，甚至要求奉獻捐錢，據悉包括已退出的阿BEN、徐小可奉獻100萬台幣，小甜甜也付了10多萬，對此小甜甜表示，「的確擴堂時奉獻10萬，但，這奉獻的感動絕對是給神，不是給人」。

外傳，上月「藝起發光」新劇發布會，小甜甜因回應愷樂近況，被宋逸民指責模糊新聞焦點，最後還將小甜甜換角，對此宋逸民曾發聲明表示「有關小甜甜遭宋逸民牧師大罵之事，完全是子虛烏有」，但據L小姐向本報爆料，教會在每間辦公室或角落都裝有監視器，「小甜甜被飆罵是真的，不然請教會提供當天下午4點半到6點50分、宋逸民辦公室錄影紀錄。」

L小姐認為，教會出發點是助人，但「藝起發光」為擴大教會，以「翻轉自己的人生」 為由請成員「奉獻」，「很多藝人手頭緊、拿不太出錢，教會就提供B方案開放分期，說這樣也能獲得祝福，並鼓勵藝人身邊好友都帶來，許多第一次被帶來聽道的人，當奉獻袋放在你面前，那壓力有多大？」對此，阿BEN沒否認並表示教會當初要擴堂，身為小組長的他要帶頭奉獻，「但在擴堂過程中，我們感到不平安，於是我們離開了，當初的奉獻也沒要回。」

另外，前教友王瑞玲也爆料，去年教會搭遊覽車到花蓮、參加「愛在四月天」演唱會，卻遇太魯閣列車出軌意外，宋逸民竟向大家謊稱原本要搭的是這班出事列車，營造與死神擦身而過的假象，不知情的教友跟著做了假見證，殊不知教會一開始就決定是要搭遊覽車，而宋逸民消費意外、蹭災難新聞熱度，成為王瑞玲退出教會的關鍵。

「藝起發光」26日深夜發文：「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」令原本認為不方便發言的白家綺、吳東諺夫妻也在發文底下留言，力挺宋逸民，為教會澄清發聲。

白家綺為牧師師母宋逸民、陳維齡禱告，求平息眼前風浪，吳東諺則留言道：「從藝起發光開始的第一天，我們夫妻就在這間教會！這裡，陪我們度過了生命中最軟弱的時刻，也陪著我們一同經歷了神豐富的恩典！若不是牧師師母、若不是教會裡的家人肢體彼此的陪伴，就不會有現在的我們！」

其他教會藝人也紛紛留言，李又汝提到：「最近發生的事真的讓我好心疼」，提及「從協會成立委身至今的我，從來沒有被逼奉獻或服事，大家都是自己捐得甘心樂意，牧者們都是叫我們不要做難！不要勉強！」，吳皓昇則稱：「我可能耳朵不好，眼睛更差！所以在教會一年從來沒有見過或者是聽聞新聞上面的任何指控！歡迎禮拜五跟我們一起聚會，你將會很清楚的知道牧師師母是如何關心我們，和我們是什麼樣的教會以及信奉的是什麼樣的神！不見不散！」。

徐小可(左起)、阿Ben曾與宋逸民、陳維齡一起傳福音。（本報資料照片）
徐小可(左起)、阿Ben曾與宋逸民、陳維齡一起傳福音。（本報資料照片）

宋逸民 太魯閣號

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