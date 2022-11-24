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公民社會先驅 中研院士林毓生辭世 享壽88歲

台灣新聞組／台北24日電
中研院士林毓生辭世，享壽88歲。(本報資料照片)
中研院士林毓生辭世，享壽88歲。(本報資料照片)

中研院院士林毓生22日辭世，享壽88歲。聯經發行人林載爵說，林毓生是研究近現代中國思想史重量級學者，林提出中國古代思想可轉化成現代政治、民主思想，對於五四時代的全面反傳統持批判態度；並於1980年代提出「公民社會」概念，是台灣最早談「公民社會」的學者。

林毓生1934年出生中國瀋陽，專長為中國思想史，1994年獲選為中研院院士，2002年起擔任中國美術學院名譽教授，2004年起成為美國威斯康辛大學麥迪遜校區歷史學系榮譽教授。

林毓生14歲隨家人遷台，曾師從台大哲學系教授殷海光。林1958年台大歷史學系畢業，1960年起於美國芝加哥大學攻讀博士學位，期間受思想家海耶克指導影響，對自由主義在中國的前途提出華文世界未觸碰的關鍵議題。林1970年獲得芝加哥大學社會思想委員會哲學博士學位，後於哈佛大學東亞研究中心從事博士後研究。1980年代，林毓生英文論著「中國意識的危機」，奠定近現代思想史領域重要地位。

林毓生為中研院2014年出版「公民社會基本觀念」一書的主編，當時他曾表示，華人社會只有一條路，就是努力建設「憲政民主」。林毓生說，即便民主不是最理想的，但傳統中國政治強調「聖王之治」，實踐上產生的缺點，比民主還要多太多。

林毓生也是中國文化書院導師，擔任過新加坡東亞哲學研究所高級研究員，曾赴北京大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、復旦大學、國立台灣大學等擔任訪問教授或講座教授。

聯經出版林毓生多本重要著作，預計明年改版「思想與人物、「政治秩序與多元社會」」這兩本著作，由學者丘慧芬撰寫的林毓生思想傳記亦將同時面世。

香港 哥大 芝加哥

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