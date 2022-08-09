碩士學位遭台大撤銷 林智堅：非常無辜、我是受害者

民進黨桃園市長參選人林智堅。(記者曾原信／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅 碩士學位遭台大學倫會決議撤銷，並認定林智堅論文抄襲另一位學生余正煌的論文。林智堅今天親自北上舉行記者會說明，他表示，對於台大學倫會的結果感到非常無辜，他說，他無法理解為何他提供人證物證，都沒辦法得到學倫會採納，學倫會應該把這件事情說明清楚。

林智堅說，他實在是一個受害者，2014年12月的選舉，他是當事人，他在2013年進到台大國發所，他純粹希望能夠充電，當時他還是一個議員，他非常珍惜在台大國發所求學的期間，他用五六日修課，也幾乎排除公務行程出席學校課程，他相信跟他同班的同學都可以了解，他在台大國發所非常用心。

林智堅說，2014年因為受到黨徵召參選新竹市長，但在那期間，他很多課程都已修完，就差論文，但是因為選上了，其實很多時間都在市政工作上忙碌，2015年下半年開始，市政熟悉了，開始啟動論文準備工作，因為有2014年的選舉，他作為論文研究主題，指導老師陳明通對於那次選舉，尤其是台北市長柯文哲 的外溢效果非常值得研究，陳明通在2015年跟他要了選舉時的內部六次民調，先做了期刊發表，2015年下半年，他在陳明通指導下寫作論文，具體的時間是2015年年底到2016年1月左右，「我自己的行事曆顯示，我會到老師辦公室meeting。」

林智堅說，上次記者會，他已經提出非常重要的證據，他在2016年1月30日交了初稿，陳明通隨後2月1日寄回給他，他上次記者會就有提過，臉書也公開這些證據。

林智堅說，他也將這些資料公證，提交台大學倫會，但今天非常遺憾也難以接受，台大社科院院長蘇宏達指出這些資料沒有辦法證實是他寄出，因此不把這樣的證據當作一個證明，「我對於台大的說法，非常難以接受，因為幾乎在說明中強調因為余先畢業，我後畢業，我論文後交，所以我就抄襲他。」

林智堅說，「這樣的指控對我來說傷害太大，各位想一想，如果當時陳明通跟我要民調資料，我不提供，我不答應，今天我不會坐在這裡，也不會有這些事了，哪來的抄襲？我就是民調原始擁有者，所以我說我是好心被雷親，我因為老師要求而答應提供，上次陳明通聲明明確指出，是他把我的初稿交給余先生，有人證，有事證，但台大完全不採用，不就兩人論文去做實質討論，因此取消我的碩士學位資格。」

余正煌委由律師張祐齊（右）與吳俊達（左）發表聲明，針對網路上可能涉及毀謗的部分，可能將提出妨害名譽告訴，另外論文本身侵害著作權的部分，也考慮對林智堅提出告訴或自訴。記者蘇健忠／攝影

余正煌發聲明深感欣慰 考慮對林智堅提告

余正煌委由律師張祐齊與吳俊達發表聲明，針對台大學術倫理審定委員會認定他論文並無抄襲情形，對此深感欣慰，並將針對網路上可能涉及毀謗的部分，可能將提出妨害名譽告訴，另外論文本身侵害著作權的部分，台大認定出來，參考台大說明，也考慮對林智堅提出告訴或自訴。