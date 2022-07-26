「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「過去稱讚習近平 的淨空法師圓寂...為何又會被中國打為『邪說』？」知名僧人淨空法師於7月26日圓寂，享壽96歲。出生於中國的淨空，後來是在台灣出家、長年旅居澳洲；在台灣盛行「電視弘法」的年代，淨空也借助電視傳播的力量而廣為人知，近年則因為網路迷因的緣故而成為惡搞梗圖。然而淨空法師算是「一代高僧」嗎？其學說言行仍有爭議，過去也曾經公開讚揚習近平是「菩薩化身」，但實際上在中國卻將淨空打為「境外滲透的邪說歪理」。一向支持中華道統的淨空法師，為何成為中共 眼裡的邪師？

釋淨空俗名徐業鴻，1927年出生於中國安徽省廬江縣，尚未出家的時候，曾因戰亂而加入國民黨青年軍，1949年隨著國民黨的敗退而撤退到台灣，並且轉入「實踐學社」——也就是俗稱「白團」的日本軍事顧問組織。不過淨空志不在此，1959年於台北臨濟寺出家，法名覺淨、字淨空，從此展開修習佛法、弘揚佛教的僧眾生活。

淨土宗 勸人一心念佛的法門

淨空法師以淨土宗為專門，比起複雜難解的佛法深理，淨空更樂於勸人口念佛號、一心念佛的法門。淨空師承台大哲學系的方東美教授、以及推動台灣淨土宗興起的李炳南居士，從這些承襲來看，也就可以理解淨空雖為僧人，但又愛好儒道與中華文化道統的脈絡。

隨著1990年代以後佛教相關電視台在台灣如雨後春筍冒出，淨空法師也藉由後來的華藏衛視、世界電視台的講經節目而廣為人知。淨空法師本人長年旅居澳洲，往來台灣、香港、中國、新加坡等地弘法，特別是在歷經過文化大革命、排佛毀道之後宗教根基崩壞的中國，也逐漸透過傳媒、刊物、佛學會的引介，也增加了不少中國信徒，追隨淨空法師的「佛陀教育」。

淨空法師年輕時在台東佛教蓮社宣講後，與明訓法師合影。（取材自新竹市佛教淨宗學會臉書）

然而淨空的學說並非沒有爭議，例如在佛教內涵與經典的理解上，或有若干需要商榷之處，諸如聲稱「極樂世界只有男子全無女人」（雖然典出自淨土宗《無量壽經》，但淨空獨尊其會集本、此說是否合宜，在佛教經典的討論中亦不乏爭議）、「在電玩遊戲中殺人也算造殺業」、「愛因斯坦發明原子彈，所以正在核爆地獄受罪」...諸如此類，又或者提倡非儒非道的《弟子規》、大力推崇道家《太上感應篇》等說法，也與正統佛教出入，也因為淨空法師的佛學程度爭議，曾與台灣主流佛教有所扞格，在佛教界內亦引發過信徒之間的護持與誹謗論戰。

最爭議 讚習近平「菩薩化身」

不過淨空最為人所知的爭議言論，莫過於近年公開讚揚中國國家主席習近平是「菩薩化身」。2017年時淨空法師的講道影片表示：

「整個世界變成盛世，過去中國文明的盛世是一個地區，今天中國文明的盛世是全球，我們碰到一個好的帶頭人，習主席他在帶頭，真難得！這次訪問印度、訪問幾個國家的談話，他們找出來送給我，我看過了，真歡喜，這個是菩薩再來，完全為國家、為民族、為全世界苦難眾生付出，沒有想到自己，所以這個世界前途有希望。」

這番言論引起網路社群 和佛教信徒間的爭議，也有不少人批評淨空法師罔顧中國迫害宗教、人權不彰的事實，而身為佛教「德高望重」的老僧人，似乎更應該謹慎自己的言行。諷刺的是，儘管看似淨空極力擁戴習近平，卻未能讓淨空在中國的弘法事業如魚得水，反倒遭遇「邪說歪理」的打擊。

遭抵制 2011中國禁出版物

中國發生的「抵制淨空邪說」可以追溯到2011年，中國國家宗教局的公文指出，「禁止流通淨空及其淨宗學會的出版物」，其中又以中國江西的大金山寺為首，帶頭清理各大寺院圖書館內的相關藏書，最為致命的則應該是2016年流出的中共統戰部《抵制淨空及其「淨宗學會」滲透活動情況通報》，在這份通報中直接將淨空列為「境外勢力滲透」與「歪理邪說」：

「長期以來，淨空及其「淨宗學會」利用其影響和境外建立的組織，把中國作為其主要滲透對象，在國內設點活動，推行和散布其歪理邪說。甚至非法組織各種組織機構，打著弘揚佛法和中國傳統文化的幌子，通過網絡及各種論壇和學術交流等形式，從事傳教及講經活動，非法出版大量宗教圖書和音像製品，嚴重違反了我國的宗教政策和法律法規。嚴重干擾和破壞了國內的正常的宗教活動和秩序。」

（取材自淨空法師專集網站）

但具體怎樣算是「歪理邪說」？有哪些證據可以證明淨空是邪師？在這份通報中並沒有詳盡說明，只有針對「境外勢力滲透」一事，詳列了淨宗學會及信徒的傳教與組織活動，稍微能稱上理由的，是通報中的一段文字：

「淨空把中國國人推崇的孝順和諧的儒家和道家思想、觀念揉入到他的講經說法中，並附和現代人關心的問題，摻雜一些現代詞語，表面上緊跟時代，深入淺出，通俗易懂，但欺騙性極大，個人崇拜色彩嚴重。在淨空的講經和言論中充斥大量的『世界末日』、『科學是魔』等極為危險的偽邪色彩的思想。」

來源：明镜电视

淨空是否「偽邪」可交由佛教界與社會定論商榷，但由中國國家宗教局、中共統戰部發出有如檄文的通報，不免有箝制宗教與言論自由之嫌。然而淨空的爭議也早隨此在中國社群裡延燒，不僅有其他中國寺院響應「全國抵禦淨空與淨宗學會的邪說」，知乎等中國網路討論社群上也接連出現筆戰，辯論「淨空倒底是不是邪師？」、「淨空有哪些爭議？」，也有民眾特意拿出淨空早年加入實踐學社的經歷，稱其為幫助日本軍人的漢奸；此類辯題交鋒，卻也形成了信者恆信、各方自有領悟的公案。

中共統戰部的通報時間點，比淨空稱讚習近平更早，但就後續中國官方處置來看——「加強對於淨宗學會的資料的審查、管理與流通。對私自印製淨空的書籍光碟流通的，一律查封、收繳。有關責任人，嚴肅處理」——並沒有因為淨空的擁護而鬆綁。

中國網友談論淨空法師圓寂消息。（截圖自微信）

敏感詞 網民以上净下空規避

但在微博上仍然可以找到「華藏淨宗弘化網」的官方帳號，不時發出佛教資訊與淨空法師的照片，雖然難以直接用「淨空法師」等關鍵詞找到內容，但在圓寂這一天，還是有不少信徒接連發文「網傳某位高僧大德圓寂了」，或以「上净下空」規避敏感詞：

「一位高僧大德『住世』（活著），能保佑一方平安。老人都懂。網傳某位高僧大德圓寂了，不知真假。如果是真的，這是眾生的損失。大家好好念佛，抄經，誦經。保佑自己，自求多福。高僧如果真的圓寂，一般都有特殊事件發生。」

儘管淨空法師的言論頗有爭議、佛學言行未必圓滿如法，但其一生致力於淨土宗的弘揚，也算得上鞠躬盡瘁。淨空的學思淳樸，在他歷經過中國戰亂、顛沛流離的早年人生後，又感到社會道德頹敗，進而堅信佛法與中華傳統文化是教化人心的關鍵，雖然不為主流正統佛教全盤接受，但其心意或有弘一法師「念佛救國」的意味——即便其所感、所思、所行未必盡如事實。

微妙的是，在淨空圓寂的這一天，也看出中國還是有不少信徒存在，之中或有人感慨佛法的崩壞、也有人感念自己因淨空而離苦得樂的經驗。至於淨空的「習近平菩薩化身說」，究竟是不是誑言妄語，套一句淨空自己的說法：

「佛的心細，看得很清楚。」