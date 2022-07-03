酷龍現身金曲獎 小S調戲姊夫 陶子也幫腔

具俊曄(左起)驚喜現身、小S與陶晶瑩伸出鹹豬手有「笑」果。(圖：台視提供)

今年金曲頒獎嘉賓卡司星光閃閃，除了有小S （徐熙娣）、陳美鳳、田馥甄、陶晶瑩、炎亞綸及頑童等人，還有久違不見，頒發最佳華語女歌手的蕭亞軒，及最具話題熱度的大S（徐熙媛）韓國老公具俊曄 （酷龍 ）突然驚喜現身，跟小姨子小S同台頒獎，嚇歪一票網友，也成為典禮的一大亮點，也是金曲獎超級大彩蛋。

小S和陶子合頒年度歌曲獎，兩人先是虧主持人羅時豐竟然騎著膠囊開場，接著討論起網路熱度話題，陶子對小S說「像很多人就喜歡看妳玩弄姊夫啊」，小S接話「我想大家都有感受到我跟姊夫之間的真愛，而且我們很支持對方的事業」，並開始表演酷龍的招牌舞蹈動作，沒想到下一秒具俊曄竟突然現身，全場尖叫不斷，網友也嚇傻「哇啊啊啊啊，酷龍」、「真的還假的啊」、「我有沒有看錯？」不敢相信本尊會出現。

而小S對話過程中不忘對姊夫伸出魔爪，搓揉具俊曄胸肌，具俊曄害羞推開，用韓文說「安堆」（韓文不行）」，陶子則示愛「你是我們小時候的偶像耶」，具俊曄也親切用中文打招呼「大家好，我是光頭，這是我的小姨子，這是我的偶像（指陶子），你們是我的朋友，我很高興來金曲獎」，誠意十足，網友大讚他中文果然進步很多。

蕭亞軒自2017年出席微風之夜後，已經長達五年沒有在台灣公開亮相，去年她遭愛犬咬傷臉，歷經多次手術後，原本計畫復出，未料又遇上疫情爆發，粉絲只能從她的社群得知她的近況。她昨晚狀態絕佳，但有不少網友注意力被她怪異的鼻子吸走，驚呼「鼻子怎麼了」。

她笑說：「我今天來是來看一下高雄巨蛋，因為我接下來演唱會就會在這裡」，她也坦言自己從沒入圍過金曲，「我聽說我去年是金曲獎的遺珠，但我是今年金曲獎的珍珠，我要很正式的跟大家說，Elva is back」，預告即將強勢回歸。