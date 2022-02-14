被解職…李安妮批台綜院刻薄 劉泰英反擊：她沒資格

李安妮遭台灣綜合研究院解除副院長職務，再掀與劉泰英之間的恩怨情仇。（本報資料照片）

前總統李登輝女兒李安妮年初遭台灣綜合研究院解除副院長職務，李安妮日前在臉書 發文，指台綜院「殘酷無情與刻薄」，雖然隨後刪文，但仍引發風波。台綜院創辦人劉泰英昨日反擊，直指李安妮「沒有資格」，並稱李安妮是依規定屆齡退休 ，「我們對她是無微不至」。

台北中國時報報導，劉泰英與李安妮之間的這場恩怨要追溯到2020年，當年7月30日李登輝去世，李登輝基金會進行董事改選，8月召開董事會決議由副董事長劉泰英接任董事長。但劉泰英因涉及銀行法等案，遭內政部 駁回，劉泰英隨即請辭，董事長一職由李安妮暫代，當時就有內部人士指稱是李安妮在幕後運作，雙方因此產生嫌隙。

劉泰英（左）反擊李安妮，直言她沒資格當副院長。（本報資料照片）

李安妮今年初遭台綜院解除副院長，內部人士指是「泰公的反撲」，李安妮今年1月19日發文指稱，她視台綜院為她生命中的重要成份之一，每位同仁也如同親人一般，但工作近20年的機構，一夕之間卻讓她強烈感受到極盡「relentless，cruel and mean（殘酷無情與刻薄）」。她質疑「難道是18個月前傷心往事的遞延」。而18個月前正是李登輝基金會董事改選時，雖然發文不久就遭刪除，但已引起外界議論。

劉泰英表示，李安妮當初當副院長是沒有資格的，她連所長都沒有當過，這次是因為規定屆齡退休。「我們對她是無微不至，她是李前總統的女兒我哪裡不會照顧她呢！」劉泰英並透露，在李安妮卸任前，他曾請她當顧問，但她負氣不願意當，不然李就算不做事，一個月也有台幣10萬元收入。

另據中央社報導，李登輝生前成立源興居生技公司培育台灣和牛「源興牛」，首家「源牛」火鍋餐廳昨日開幕，源興居生技公司董事長劉泰英致詞時表示，讓台灣有自己的和牛，是李登輝晚年的最後遺願，他接下重任後，展開一連串的配種、飼育、繁殖，再從肉品處理、菜色研發改良到副產品開發，都是許多專家與同仁共同努力的結果，源興牛價格親民，就是要讓更多民眾品嚐到台灣和牛的香味與美味。