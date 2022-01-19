瓊瑤女星削髮為尼 劉藍溪61歲在美圓寂

劉藍溪1991年削髮為尼，在佛法中找到喜樂知足。(取材自微博)

80年代玉女 紅星劉藍溪驚傳10日於美國舊金山 智藏寺辭世，得年61歲。劉藍溪在24歲青春年華嫁給醫生後，便淡出螢光幕前開始接觸佛法，七年後在美國剃度出家，法號「道融」。

來源：YouTube

劉藍溪16歲時參加歌唱比賽被星探發現，之後在演藝圈當起臨演、兒童節目主持人等角色，直到光芒被瓊瑤看見，邀請演出多部電影 ，大多飾演小家碧玉、女主角的好友之配角，作品有「夢的衣裳」、「聚散兩依依」等。

本報系聯合報報導，劉藍溪80年代出過多張唱片，也演出過電影、電視劇，1982~1984年還曾赴日發展，在當地發行過3張單曲，之後她嫁給大10歲的醫師老公，逐漸淡出演藝圈，她與老公赴美進修時，夫妻同時參佛，鑽研佛法，之後老公要返台，她則選擇留在美國法雲寺向妙境法師學佛。

學佛五年後，1991年劉藍溪在獲得家人、老公的成全下，正式剃度出家，法號「道融」。1997年達賴喇嘛訪台行程中，就由她來擔任翻譯。

中國時報報導，劉藍溪當年不到20歲就參加歌唱比賽出道，清新歌聲和甜美外型讓她迅速走紅，陸續推出「夕陽戀曲」、「風兒別敲我窗」、「野薑花的回憶」等專輯，不僅如此，她也成為瓊瑤愛用女二。

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劉藍溪一度到香港發展，但卻沒有大紅大紫，讓她感到挫折，同時間她認識了大十歲的內科醫師梁榮基，隨丈夫搬到美國去，更在對方的鼓勵下鑽研佛法，接觸五年後她決定出家。剃度時劉藍溪邊跪邊默念：「不要哭！千萬不要哭！」正式遠離紅塵。

劉藍溪曾接受媒體採訪表示，出家並非是受到什麼打擊，而是受到丈夫鼓勵及影響，努力鑽研佛經，與佛結了不解之緣，在佛法中找到喜樂知足。對於過去星路只用「過眼雲煙」四字來形容。