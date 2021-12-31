2021離世名人／追悼李行、不捨管管

李行因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。（圖：兩岸電影交流委員會提供）

2021年，台灣殞落了多位名人，「台灣電影 教父」李行 、「十絕詩人」管管、水車哲學貫穿一生的許水德、扁案關鍵人物黃芳彥 、金馬影帝陳松勇…不論是樹立典範或留下爭議，都讓世人唏噓感嘆。

李行91歲 電影教父 創作無數經典

被譽為「台灣電影教父」的導演李行，8月19日因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲，他的一生對華語電影貢獻卓越，除了創作無數經典，也在1990年接下金馬執委會首任主席，積極推廣華語電影文化，他的離世令各界惋惜不已。

李行是影壇的大前輩，包括李安、侯孝賢以及朱延平等導演都受他影響極深，他的電影捧紅不少大明星，包括甄珍、鍾鎮濤、林鳳嬌以及李烈等人，也讓秦漢、張艾嘉拿下金馬獎，即便他後來年事已高，每次華語電影一有公開盛事，絕對事必躬親，幾乎全程參與。

李行將恩師唐紹華說的「要把電影當成是一場馬拉松」，奉為圭臬，即便卸下導演身分，仍一手創辦兩岸電影展，致力於中港台影人交流，2018年適逢影展第10屆，黃曉明等大明星都為了力挺該影展而出席現身。去年眾多影人為李行舉辦90歲壽宴時，他更堅定表示自己終身都是台灣電影的志工，「活著的每一天，都會為電影打拚奮鬥」。

詩人管管。(本報資料照片)

管管92歲 筆耕60年 人與詩都絕

詩人管管5月1日辭世，享耆壽92歲。管管筆耕超過60年，身兼詩人、散文家、畫家、詩歌表演家、演員、電影編劇等。九歌總編輯陳素芳形容他是「文壇無法忽略的一道風景」。

管管本名管運龍，1929年生於青島，1949年隨國民政府赴台，作品包括「荒蕪之臉」、「管管詩選」、「燙一首詩送嘴，趁熱：管管百分百詩選」等。

詩人白靈曾形容管管有十絕：詩絕、人絕、髮絕、衣絕、裝扮絕、表情絕、說話絕、唱腔絕、肢體動作絕、畫陶畫詩更是一絕。管管說話爽朗卻往往一針見血，「他對兩岸詩壇的詩人而言，永遠是站在高處準備為大家醍醐灌頂的那一位。」

考試院前院長許水德病逝，享年91歲。（本報資料照片）

許水德91歲 公職50年 師法水車哲學

總統府前資政、國民黨中評會主席團主席許水德因肺炎感染，3月31日逝世，享耆壽91歲。許水德50年公職生涯，曾任台灣省政府社會處長、高雄市長（官派）、台北市長（官派）、內政部長、駐日代表、國民黨秘書長、考試院長；歷經「吹台青」時代，是蔣經國在政治上起用的第二批本省籍青年。

政壇稱「水車伯」的許水德出身貧窮，靠苦讀奮發向上，以圓融的人際關係在政壇發光，樹立為人處世腳踏實地的「水車哲學」。許水德1931年出生在高雄左營一戶以賣麵線維生的人家，他回憶童年時一家三代四處遷徙，租屋而居，曾窮到付不出房租，早早體悟「人生就像踩水車。水車一半在空中，一半在水裡。空氣就像理想，水就是現實，只有兼顧兩者、努力地踩，腳踏實地，事情才能圓滿順利進行。」水車哲學貫穿他的人生。

馬英九擔任法務部長時嚴厲查賄、抓賄，許水德因一句「法院是國民黨開的」引發爭議，他事後解釋，用河洛語說法院是執政黨的，所以「我們就要自己改革啊」。知情人士說，這是許水德最引以為憾的一句話。

外交部前部長歐鴻鍊病逝。（本報資料照片）

歐鴻鍊81歲 困境打拚 推動活路外交

外交部前部長歐鴻鍊10月30日病逝，享壽81歲。歐鴻鍊於2008年5月至2009年9月擔任外交部長，為台灣第一位「拉美通」、西語系出身的外交部長，於任內推動「活路外交」與「外交休兵」。

歐鴻鍊去年分享外交生涯時說，「全世界沒有一個國家的外交工作是這麼辛苦的，我45年的外交生涯，也就在這樣的一個困境當中，力求完成政府給我的使命。」

歐鴻鍊認為，外交工作要做好，最關鍵是盡快建立良好、廣泛人脈，對他而言，人脈是外交官最重要的資產。歐鴻鍊與瓜地馬拉前總統柯隆認識許久，他駐瓜地馬拉大使任內，時任總統陳水扁2008年初訪問瓜地馬拉參加柯隆就職典禮時，柯隆還對陳水扁說，希望在他擔任瓜地馬拉總統任內，台灣不要換掉歐鴻鍊。

之後，歐鴻鍊返台擔任外交部長，但僅任一年多，2009年8月發生莫拉克風災，傳出外交部第一時間拒絕國際援助而引發爭議；歐鴻鍊隨後向時任總統馬英九請辭，離開工作45年的外交部。

黃芳彥(右)捲入扁家海外洗錢案等多項弊案，扁案真相恐因他的死去而石沉大海。(本報檔案照)

黃芳彥73歲 舉槍自轟 扁案石沉大海

因貪腐被定罪的台灣前總統陳水扁的親信、前新光醫院副院長黃芳彥，因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年後，1月26日在爾灣市一處商業區後的停車場，舉槍自轟頭部身亡，生命止於73歲這年；而扁案真相也恐因他的死去而石沉大海。

黃芳彥與陳水扁家人結緣甚早；1985年，扁妻吳淑珍出車禍送台大醫院開刀，黃芳彥是當時的麻醉醫師，黃妻則是吳淑珍的復健治療師；1992年，黃芳彥任新光醫院醫療副院長，並在2000年陳水扁當選總統後，擔任總統醫療團召集人，多年來與扁家關係親密。

陳水扁2008年卸任後，黃芳彥捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢新台幣2.8億元等案遭台灣特偵組查辦。

2008年11月，擁有美國永久居留綠卡的黃芳彥，在特偵組約談他之前秘密赴美，事後主動致電特偵組，曾幫扁妻吳淑珍保管價值新台幣數億元的多件珠寶，包含11顆裸鑽；當時特偵組將黃芳彥列為洗錢案被告，因拘傳未到，於2009年以「特偵緝字第一號」通緝黃，期限至2034年。

駐泰國前代表李應元11月11日晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，享壽68歲。（本報資料照片）

李應元68歲 由醫轉政 黑名單的勇士

駐泰國前代表李應元11月11日晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，享壽68歲。李應元早年在美國因參加台獨活動，被當時的國民黨政府列為返台「黑名單」，返台被捕後，1992年因「刑法100條」修正才出獄，也因此成為家喻戶曉的人物。民進黨立委莊瑞雄在臉書表示，「永別了，黑名單的勇士」，指李將追求自由民主的勇氣留給台灣。

李應元從政近30年，在政壇給人印象就是風度翩翩的謙謙君子，笑容總掛在臉上，溫文中略帶霸氣，是民進黨中少有的陽光型政治人物，其留美資歷再加上交際手腕靈活，也被稱為「天生的外交官」。民進黨執政時期更曾出任駐美副代表，行政院秘書長，勞委會主委、環保署長等職。

出身雲林縣崙背鄉的李應元，擁有台大公衛、哈佛大學醫管雙碩士及美國北卡醫療經濟學博士的高學歷，由醫轉政，一生以台獨運動為志業。他學生時代仍在戒嚴時期，開始參與黨外活動，「跑給警察追」「警總身家調查」對他而言是家常便飯，後來深受美麗島事件影響，毅然加入反對運動。

陳松勇一生精采，最後還選擇了自己的方式離開。（圖：金馬執委會提供）

陳松勇80歲 一生未婚 錢多不知給誰

金馬影帝陳松勇12月17日病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲，死因腎衰竭。陳松勇在一個多月前身體就有狀況，緊急住院治療。醫生評估若洗腎仍可維持生命，但據他好友表示，陳松勇決定讓自己好好地走，於是住進安寧病房3天就走了，臨走前神智仍相當清楚。

陳松勇一生演過無數經典戲劇，包括「魯冰花」、「流氓世家」以及「春天後母心」，1989年以侯孝賢執導的「悲情城市」拿下金馬獎最佳男主角。

陳松勇2000年後退出演藝圈，之後身體就每況愈下，先後因摔倒、肺積水、腎病而3度急診、2度住院，一度「差點死掉」。陳松勇一生未婚，10多年前中風，健康狀況一向欠佳，沒有妻兒的他，全靠印尼看護Yule照料起居，曾表示「我不缺錢，有很多錢不知要給誰」，最感謝的是一路照料她的看護，曾說若哪天「走了」，會送她200萬台幣(約7萬1800美元）回印尼做生意，感謝她的悉心照顧。

龍劭華驟逝，消息震驚演藝圈。（本報資料照片）

龍劭華68歲 作品百部 高雄拍戲猝逝

金鐘最佳男主角得主龍劭華9月14日在高雄拍戲時於住處猝逝，享壽68歲。出道42年的他有上百部電視及電影作品，1997年「台灣水滸傳」即獲金鐘獎男主角提名，總共8次入圍，2次獲獎。2016年再奪下亞洲電視大獎最佳男主角；曾以電影「天馬茶房」入圍金馬獎男配角。

「鳥來伯與十三姨」的「鳥來嬤」吳敏（右）和「香腸伯」長青(左)合作多年。(本報資料照片)

長青76歲 出道60年 知名甘草演員

演出「鳥來伯與十三姨」「香腸伯」走紅的資深藝人長青，6月中因心律不整宿疾引起多種併發症與世長辭，享壽76歲。他最後在老婆鍾淑雅及小女兒的陪伴下安詳離開。

長青出道近60年，無論綜藝或戲劇節目都有傑出表現，是台灣家喻戶曉的甘草演員。主持過「天天開心」長達12年，之後演出長壽劇「傻女婿」風靡全台，憨厚梗直模樣深受歡迎，當時所到之處都有人想把女兒嫁給他。

他與前妻育有3個小孩，62歲那年和小他31歲的鍾淑雅結婚，新娘比他的大兒子還小，堪稱老少婚。

李玉芬(左)曾演過大愛長情劇展「逆光」中的阿嬤。(圖：大愛台提供)

李玉芬逾80歲 演技綠葉 活躍於台語劇

逾80歲的資深演員李玉芬於4月26日病逝，她出身台語片，也是配音員，曾在30多年前歌仔戲盛行時遊走各家歌仔戲團演出，戲劇則以8點檔台語劇為主，個子不高的她通常演些脾氣好的婆婆、媽媽等角色，屬演技派綠葉。她晚年健康不佳，曾小中風，近年多在基隆家中靜養，今年4月26日辭世，定居美國的女兒返台處理母親後事，已為李玉芬舉行基督教追思儀式，並將母親遺物帶回美國。

李玉芬與已故藝人張美瑤同期出道，為玉峯影業演員訓練班第一期學員，早年以台語片出道，演出作品有耳熟能詳的「桂花巷」、「大頭仔」，也參與過「沒卵頭家」等電影。後跨界戲劇圈，和秦漢合作「七色橋」，2001年與檢場合作公視「我還有一隻腳」，在經典8點檔「再見阿郎」也可看到她的身影，近期應是三立8點檔「天下第一味」和2012年大愛「逆光」。

洪麟生前演出的電影「燃燒吧！歐吉桑」劇照。(取材自臉書)

洪麟78歲 喜劇泰斗 一生熱愛表演

資深藝人洪麟今年7月29日因肺癌過世，享壽78歲。他早年曾有「喜劇泰斗」稱號，留著招牌鬍子令人印象深刻，曾跟田文仲一塊主持節目，也曾與倪敏然、紀寶如演出歌廳秀，多年來沒有停止對表演熱愛，持續在民視「台灣奇案」、三立「戲說台灣」等劇集演出，直到去年還忍著身體不適參演微短片「最後一票」，讓桂田執行長楊貴媚十分感動。

洪麟好相處人緣佳，桃花也頗旺，他共有六女一子，臨終時一位女兒隨侍在側；其他孩子雖遠在美國，都有透過視訊跟爸爸告別，女兒Mimi說：「爸爸永遠在我們心中。」