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台北電影獎 邱澤、陽靚稱帝封后 劉冠廷、百白奪配角獎

記者黃保慧、陳建嘉／台北10日電
「愛．殺」陽靚獲選為本屆台北電影獎最佳女主角。（記者李政龍／攝影）
「愛．殺」陽靚獲選為本屆台北電影獎最佳女主角。（記者李政龍／攝影）

第23屆台北電影獎於9日舉辦頒獎典禮，最佳男主角由「當男人戀愛時」邱澤二度奪下，而最佳女主角是憑「愛・殺」拿獎的陽靚；有趣的是，陽靚在「當男人戀愛時」演出邱澤的大嫂，如今大嫂以別片將邱澤在片中的另一半許瑋甯硬生生擠下。

此外，最佳導演由去年的金馬導演陳玉勳以「消失的情人節」拿下，「最佳劇情長片」頒給「消失的情人節」，而大獎「百萬首獎」是由「捕鰻的人」奪得。

邱澤2018年時以「誰先愛上他的」拿到台北電影獎影帝，今年再奪帝，他接獲獎項時，說道：「希望我們都可以回到生活的每個當下，最美好的就是當下，我是邱澤，我會繼續努力的。」他也謝謝電影劇組、工作人員以及所有參與演員外，他最後提到：「感謝我的女主角許瑋甯，以及我的經紀公司。」評審認為他的得獎原因是，「演出寫實自然，賦予角色深刻魅力，細緻呈現男人的情感，打動人心，是全片亮眼所在」。

陽靚以「愛．殺」奪下影后，一改昔日端莊優雅形象，演出霸氣冷酷的女同志杜小鳳，她一上台特別感謝導演周美玲，「謝謝妳將這個經營20年的角色託付給我」，也感謝她的家人、朋友以及男友，「你們在我開啟心門時，毫無保留接納我，謝謝，我是演員陽靚」。

最佳男配角則由入圍此項2項的劉冠廷以電影「詭扯」奪下，他拿獎後除了感謝工作人員、導演、同片演員、經紀人，首次開心公開謝謝女友孫可芳（小豆）：「謝謝小豆從學生時期就陪著我，我也要謝謝她的家人，她的家人是我看過最有愛的一群人。」

劉冠廷也憑「詭扯」入圍本屆金馬獎，在11月27日開獎前，先在台北電影獎開胡。他出道近五年，台灣的金鐘獎、金馬獎都蒐集到手，如今以「詭扯」再拿北影男配，被問到有沒有信心再拿一座今年的金馬男配角獎，他開心說：「很開心入圍，其他就交給評審去評判。演到這角色已經很開心，當然內心還是會有點貪心，但就隨緣囉。」至於之後的規劃，他表示，「逢凶化吉就是順應自然，有好作品就拍」。

劉冠廷以「詭扯」獲得最佳男配角。（記者李政龍／攝影）
劉冠廷以「詭扯」獲得最佳男配角。（記者李政龍／攝影）

以同部片「詭扯」拿下最佳女配角的是百白，她一上台立刻感謝評審，「以喜劇電影拿到獎，對我來說是很大的鼓勵，人生很難，快樂很重要」，並說自己不算典型漂亮的女星，也希望可以透過自己的例子，告訴全世界，美有很多種，她就是其中一種，「我也很會談戀愛，歡迎找我拍愛情戲」。

百白以「詭扯」獲最佳女配角。（記者李政龍／攝影）
百白以「詭扯」獲最佳女配角。（記者李政龍／攝影）

電影 導演 入圍

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