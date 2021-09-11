華人電影推手 李安獲總統文化獎

文總10日公布第11屆總統文化獎得獎名單，屢奪國際獎項的電影導演李安獲文化耕耘獎。(中央社)

第11屆總統文化獎昨公布得獎名單，「文化耕耘獎」頒發給李安，他是唯一摘下奧斯卡金像獎、英國電影學院獎及金球獎的華人導演 。李安透過助理表示，感謝肯定，會繼續努力。

「總統文化獎」自2001年開始，每兩年舉辦一次。中華文化總會表示，李安以台灣 人內斂、謙遜、堅實的生命氣質挑戰世界的前端思考，表現人文哲思與數位科技的完美結合，是當今台灣追求價值目標的表徵。

李安透過助理表示，感謝文總給予的肯定，「不敢說有什麼耕耘，文化本是自然而悠久的事情，很高興成為它的一部分，我會繼續努力」。

李安前三部作品「推手」、「囍宴」和「飲食男女」被稱為「父親三部曲」，描繪出華人社會的家庭關係與父親形象，其中「囍宴」和「飲食男女」皆入圍奧斯卡獎 和金球獎最佳外語片，「囍宴」更摘下柏林影展金熊獎，讓李安躍上國際。

「父親三部曲」為他打開好萊塢大門後，李安再執導「理性與感性」，二度摘下柏林影展金熊獎，成為首名二度摘下金熊獎的導演；「臥虎藏龍」不只是首部拿下奧斯卡最佳外語片的華語電影，也摘下金球獎最佳導演和外語片獎。

李安除了讓華人電影躍上國際，還於2017年接下金馬執委會主席的重任，除了廣邀世界級影人和台灣影人分享經驗，也親身講課傳授心路歷程，培養後進也不遺餘力。

此外，總統文化獎「在地希望獎」頒給台灣千里步道協會，該協會長期致力於保護台灣山海風光與人文之美；「人道奉獻獎」獲獎人陳榮基，是備受醫界推崇的「安寧舵手」；「青年創意獎」陳柏均，則是將霹靂舞推向奧運的幕後團隊成員；「社會改革獎」陳文成博士紀念基金會，長期關注民主與社會運動。