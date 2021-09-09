李行人生最終幕 多位名導送行

導演李行追思會8日舉行。(圖：治喪委員會提供)

「台灣電影 教父」李行導演 8月19日因心肺衰竭病逝，享耆壽91歲。告別式8日上午在台北第一殯儀館景行廳舉行，現場布滿白色蘭花，莊重典雅，因現行防疫規定，場內僅80人，場外100多人，席間多是台灣影壇上的先進，包括導演侯孝賢、朱延平、王童、廖慶松、吳念真、石雋等人，都來陪好客的李行導演跑完電影人生的最後一幕。

追思會由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚引言，接著播放李行從影生涯的回顧影片，內容提及李行執導生涯29年，共拍攝52部電影，獲頒7次金馬獎最佳影片、3次最佳導演，他在影片中說：「我對電影是無私的，我做電影不是為我自己，是要把電影做好，是為了整體電影的成功，不是為了個人在電影裡面的成功。不是說你個人得最佳導演，有多大成就，是把台灣電影做得有成就，這才是大家共同願望。」

影片尾聲還有他親筆寫下「路很長，慢慢走，總得把它走完，有始有終。」一如他生前所言，「馬拉松的精神就是從頭跑到尾，我們中途可能落後，不要慌；重要的是，從頭一口氣慢慢跑到終點，電影就有希望。」

與他情同父子的朱延平導演擔任治喪主委，8日現場未受訪，但他在臉書感性追憶，並寫下「謝謝你彌補了我從小沒有父親的遺憾」。

追思會上，文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令予李行家屬，李行堂弟李光燾率先致詞，女兒李顯順也說道，爸爸是非常注重禮數、好客，也非常細心和要求完美的人，「每一次活動前一個月，他就開始準備宴客名單，非常煩惱地刪刪減減，我和媽媽都大而化之，不能理解，直到這次才明白，因為他的朋友實在太多了，如果我今天疏漏任何人，希望他可以原諒我這個粗心的女兒，謝謝各位來送他一程。」火化儀式結束，骨灰將移靈至天帝教天安太和道場安奉。