我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李行人生最終幕 多位名導送行

記者黃保慧／台北9日電
導演李行追思會8日舉行。(圖：治喪委員會提供)
導演李行追思會8日舉行。(圖：治喪委員會提供)

「台灣電影教父」李行導演8月19日因心肺衰竭病逝，享耆壽91歲。告別式8日上午在台北第一殯儀館景行廳舉行，現場布滿白色蘭花，莊重典雅，因現行防疫規定，場內僅80人，場外100多人，席間多是台灣影壇上的先進，包括導演侯孝賢、朱延平、王童、廖慶松、吳念真、石雋等人，都來陪好客的李行導演跑完電影人生的最後一幕。

追思會由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚引言，接著播放李行從影生涯的回顧影片，內容提及李行執導生涯29年，共拍攝52部電影，獲頒7次金馬獎最佳影片、3次最佳導演，他在影片中說：「我對電影是無私的，我做電影不是為我自己，是要把電影做好，是為了整體電影的成功，不是為了個人在電影裡面的成功。不是說你個人得最佳導演，有多大成就，是把台灣電影做得有成就，這才是大家共同願望。」

影片尾聲還有他親筆寫下「路很長，慢慢走，總得把它走完，有始有終。」一如他生前所言，「馬拉松的精神就是從頭跑到尾，我們中途可能落後，不要慌；重要的是，從頭一口氣慢慢跑到終點，電影就有希望。」

與他情同父子的朱延平導演擔任治喪主委，8日現場未受訪，但他在臉書感性追憶，並寫下「謝謝你彌補了我從小沒有父親的遺憾」。

追思會上，文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令予李行家屬，李行堂弟李光燾率先致詞，女兒李顯順也說道，爸爸是非常注重禮數、好客，也非常細心和要求完美的人，「每一次活動前一個月，他就開始準備宴客名單，非常煩惱地刪刪減減，我和媽媽都大而化之，不能理解，直到這次才明白，因為他的朋友實在太多了，如果我今天疏漏任何人，希望他可以原諒我這個粗心的女兒，謝謝各位來送他一程。」火化儀式結束，骨灰將移靈至天帝教天安太和道場安奉。

侯孝賢導演送別李行。(圖：治喪委員會提供)
侯孝賢導演送別李行。(圖：治喪委員會提供)
導演吳念真現身告別式。(記者王聰賢／攝影)
導演吳念真現身告別式。(記者王聰賢／攝影)
朱延平送別李行哭紅雙眼。(圖：治喪委員會提供)
朱延平送別李行哭紅雙眼。(圖：治喪委員會提供)

電影 李行 導演

上一則

Delta進社區 學者喊升三級、開放長者混打

下一則

畫遍80多國 梁丹丰辭世 享壽86歲

延伸閱讀

「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞工節檔期紀錄

「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞工節檔期紀錄
「尚氣」當紅 「木蘭」遭冷落？ 劉亦菲曬昔日劇組照

「尚氣」當紅 「木蘭」遭冷落？ 劉亦菲曬昔日劇組照
送別台灣電影教父 李行導演告別式 朱延平、歐陽龍致哀

送別台灣電影教父 李行導演告別式 朱延平、歐陽龍致哀
李行「行影．不離」 成金馬影展閉幕片

李行「行影．不離」 成金馬影展閉幕片

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27
蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。（記者陳宛茜／攝影）

蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 台灣蒲添生故居處處故事

2021-09-05 18:09

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒