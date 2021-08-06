台政治人物喊去中國化 余英時籲：別在政治領域談文化

一代史學大師、台灣中研院院士余英時8月1日在美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。圖為余英時生前在美國居處前留影。（允晨文化提供／中央社）

中研院院士余英時 是少數對當代政治有高度興趣的史學家。1980年起，他在台灣 發表多篇政論文章；六四天安門事件後，他籌款4萬美元於紐約時報刊登全版廣告支持中國 大陸的民主運動，被中共官方列入黑名單。然而余英時關心的其實是「民主」與「人權」，他認為孔子時代中國創造出的「道」的觀念，便包含西方思想中的「民主」與「人權」，「一旦中國文化回到『道』的主流，中西文化相對的一系列問題也將隨之終結。」

余英時所學橫貫古今，以現代學術方法詮釋中國傳統思想，深入研究中國思想、政治與文化史，在當今學界十分罕見，尤其是思想史和文化史研究，皆扮演開創性角色。但他也是具社會關懷、維護自由民主價值的公眾知識分子，終身捍衛自由民主價值，標舉反共。

他自稱對政治僅只「遙遠的興趣」，但過去時常發文評論時政，除早年支持中國民主化運動，也曾聲援台灣黨外人士和太陽花學運，並曾發言支持香港占中、反送中運動。

余英時多次赴台，他曾接受本報系聯合報記者專訪，認為台灣是保留中國文化最好的地方之一，卻不必以「維持中國正統文化」自居、也不須因怕失去中國正統文化地位而憂心，「文化是日積月累、一點一滴形成的，不是一個人或政治力量可以維持或消滅。」他更直言：「繁簡字沒有對錯、文化也沒有正統問題。」

台灣歷經兩次政黨輪替，出現「去中國化」的口號。余英時受訪時曾對此說，建議政治人物不要在政治領域中談文化，讓它在老百姓的生活中自由滋長創造。