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前監委高鳳仙辭世 防暴三法推手、曾調查啟聰學校性侵案

記者蔡晉宇／台北27日電
前監察委員高鳳仙因癌症辭世，享壽66歲，消息傳出令不少人震驚。 （本報資料照片）
前監察委員高鳳仙因癌症辭世，享壽66歲，消息傳出令不少人震驚。 （本報資料照片）

前監察委員高鳳仙20日癌症過世，享壽66歲，昨天消息傳出後令不少人驚訝。高鳳仙是法界出身，在擔任法官期間，就曾協助起草「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」及「性侵害犯罪防治法」等俗稱「防暴三法」，維護婦幼權益形象鮮明；擔任監委後，她調查的台南啟聰學校性侵案，彈劾16人，後來也被翻拍成電影「無聲」。

高鳳仙曾任台東及士林地院法官兼庭長、台灣高等法院法官，由於她長期在家暴防治上的努力，獲婦女團體與司法機關推舉，2008年獲時任總統馬英九提名第四屆監委，2014年續任第五屆監委，曾被內政部評選為「建國百年女性群像人物」。

高鳳仙在監委任內辦過不少社會矚目案件，包括調查苗栗縣政府財政狀況惡化，大幅逾越法定債限，彈劾時任苗栗縣長劉政鴻；前教育部長吳茂昆2015年任職東華大學校長期間，因違反利益衝突迴避法相關規定被監院彈劾，亦是由高鳳仙領銜主查。

除了婦幼議題，高鳳仙也重視白色恐怖時期的平反案件，調查過鹿窟事件、于非共諜案等，成為白色恐怖受害者及家屬重要伸冤對象。

累積二屆12年監委經驗，高鳳仙卸任前表示，當監委有三要件，第一是要細心、仔細辦案；第二即是要有勇氣對抗外界壓力；第三是要明白不可能凡事都得到讚美，總會有攻擊、質疑，「若錯了就要改，若沒錯那要挺住。」

曾多次與高鳳仙合作查案的前監委楊美鈴回憶，高查案態度嚴謹，當年調查高雄監獄六名受刑人挾持人質並奪取槍彈越獄事件，高到監獄裡親自勘查，相關人都問得鉅細靡遺；鹿窟案時，事證考察雖困難，但是高一步步小心求證、確認，對事情探究非常確實。

高鳳仙任內最大爭議，是調查富商翁茂鍾案中的「應華炒股案」，翁後來被台中高分院從八年徒刑逆轉改判四個月，檢方未上訴定讞，但高所做的調查報告結論為「查無不法」，引發委員會審議時論戰，最終也未能通過；全案目前由新任監委接手重啟調查中。

彈劾 性侵 監獄

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