我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

台上將調動 陸軍司令陳寶餘7．1升參謀總長

記者洪哲政／台北25日電
國軍上將人事異動。
國軍上將人事異動。

國防部參謀總長黃曙光7月1日屆退，國防部昨天發布上將異動人事，參謀總長遺缺將由陸軍司令陳寶餘上將調任，陸軍司令則由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任，國防大學校長王信龍則調任國防部軍備副部長，人事案7月1日生效。

加上陸軍出身的國防部長邱國正，國防部再度出現部長、軍備副部長、參謀總長「三巨頭」都由陸軍出任的現象。

台灣對外面臨中共武力挑釁，對內則有新冠疫情挑戰，都需要國軍全力投入，這波牽動指揮與建軍層級的六名高層將領異動，尤顯動見觀瞻。

蔡英文總統昨天頒授黃曙光「二等寶鼎勳章」，肯定黃讓國艦國造如期如質進行，並讓國防戰力改革有突破性的進展。

國防部同天發布，蔡總統核定國軍上將職務調整，參謀本部參謀總長職缺，由陸軍司令陳寶餘上將調任；陸軍司令由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任；參謀本部副參謀總長兼執行官由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任，同時晉任海軍二級上將。

此外，國防部軍備副部長張冠群上將調任總統府上將戰略顧問；國防大學校長王信龍上將則調任國防部軍備副部長；國防大學校長則由國防部軍政副部長張哲平上將調任。

立法院正在修正的陸海空軍軍官士官服役條例中，「參謀總長服現役最大年齡得由總統核定延長」，也就是不受64歲屆齡的限制，若立院完成三讀修正，1957年次的陳寶餘出任參謀總長後，可望引用該修正案在總統核定後任期不受屆齡影響。

對於這波唯一由中將擢升為上將的新任參謀本部副參謀總長梅家樹，國防部特別介紹指出，梅家樹任職期間指導國防戰略與建軍規畫等重大工作，著有貢獻，特別拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，以藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。而所有調任案，均於7月1日生效。

現任陸軍司令的陳寶餘是陸軍官校69年班，與國防大學校長王信龍同期，但任司令已兩年三個月，是軍種間最資深的司令，尤其國軍練兵、後備改革業務，未來雖將由全民防衛動員署專責，但其實都需要陸軍協助整合。

陳寶餘最為人所熟知的故事，是他在擔任旅長時體重曾經破百，馬政府執政後，擔任陸軍司令部戰訓處長的陳寶餘不但中午游泳不休息、傍晚跑步爬山，藉由少吃多運動，竟在一年內，減去體重30公斤，意志力驚人。 

陳寶餘勤於參加各類賽事，號稱「三鐵上將」，任陸軍司令推動「運動員戰士」等創新措施，任事態度積極，外界認為是出任參謀總長主因。

國防部 台灣 疫情

上一則

高端EUA 立委：2審委有利害衝突

下一則

防疫成箭靶 柯文哲批綠「認知作戰」：我看太多了

延伸閱讀

台國防部：參謀總長由陸軍司令陳寶餘接任 7月1日生效

台國防部：參謀總長由陸軍司令陳寶餘接任 7月1日生效
外國軍艦若再侵擾領海 俄稱將直接對目標開火

外國軍艦若再侵擾領海 俄稱將直接對目標開火
怎麼回事？陸軍10年至少失竊1900把槍

怎麼回事？陸軍10年至少失竊1900把槍
美台簽定岸置魚叉飛彈發價書 台海軍向陸軍借款支應

美台簽定岸置魚叉飛彈發價書 台海軍向陸軍借款支應

熱門新聞

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10
第二批24萬劑莫德納疫苗由華航CI-5556貨機負責載運。該航班由盧森堡起飛，下午抵達到桃園機場。（記者鄭超文／攝影）

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

2021-06-18 04:45
美國在台協會（AIT）19日晚證實，20日將有250萬劑莫德納疫苗抵台。取材自AIT臉書

250萬劑莫德納疫苗20日抵台 AIT：展現美對台灣的承諾

2021-06-19 09:04

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯