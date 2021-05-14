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李敖爸媽骨灰罈消失無蹤 台北市殯葬處有疏失要賠6萬元

記者林孟潔／台北14日電
李戡。(本報資料照片)
李戡。(本報資料照片)

已故作家李敖兒子李戡發現祖父母的骨灰罈不翼而飛，報案後查出是叔叔李放逕自拿走，李戡認為台北市殯葬管理處有疏失，違反管理注意義務，提告求償100萬元(台幣，下同)；台北地方法院日前判台北市殯葬管理處應賠償6萬元，可上訴。

李戡主張，父親1999、2000年陸續把祖父母的骨灰罈寄放在陽明山靈骨塔，父親過世後，母親去年發現祖父母的骨灰罈消失，報警處理；警方調查發現骨灰罈是被叔叔未經申請就拿走。

他認為，殯葬管理處有保管義務，卻沒有要求叔叔填寫進出登記單，也沒有依登記單去清查塔位，才會連骨灰罈被拿走都不知道，且祖父母的骨灰罈至今不知道在哪，顯見殯葬管理處沒有善盡管理、注意義務，侵害緬懷祖先的權益，要求賠償100萬元。

台北市殯葬管理處抗辯，寄託骨灰罈屬於是公法上的營造物利用關係，認為李戡應提國家賠償，而非依民法求償；再者，骨灰罈是被李放取走，而沒有消失，殯葬處沒有違反管理、注意義務，李戡沒有受到損害。

法院認為，李戡祖父母的骨灰罈有繳費1萬5000元、3萬元，認為適用民法；殯葬處收錢保管骨灰罈，應該負起善良管理人的注意義務，卻未要求李放登記就取走骨灰罈，違反注意義務。

判決指出，骨灰罈至今下落不明，李放也被士林地檢署通緝，認為殯葬處人員不作為過失，與骨灰罈消失之間有因果關係，造成李戡等後人無法供奉、祭祀先人骨灰的精神痛苦，應賠償李戡6萬元。

通緝

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