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新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍

記者林以君／台北24日電
政大男籃總教練陳子威（中）與洋將丁恩迪（右）、隊長張鎮衙（左）慶賀摘隊史首冠。(本報資料照片)
政大男籃總教練陳子威（中）與洋將丁恩迪（右）、隊長張鎮衙（左）慶賀摘隊史首冠。(本報資料照片)

政大雄鷹籃球隊成軍不到四年奪下ＵＢＡ（大專籃球聯賽）冠軍，寫下文山傳奇，但創立之初，很多人覺得一手支持球隊的新浪網創辦人姜豐年瘋了。「當時，大家『酸』政大雄鷹隊可能五年後就沒有了，姜豐年可能不會再支持。」姜豐年昨接受本報系獨家專訪說，這些人都錯估他的瘋狂程度，「我很幸運，在對的時間，找到對的團隊，完成了事後看起來對的決定」。

久未公開露面的姜豐年，一手打造的政大雄鷹隊廿一日奪下隊史首冠，他被隊員扛上第一個剪下籃網。回憶當晚，他掩不住開心「呵呵，最精采的才要開始呢。」

政大雄鷹一舉奪冠，為何特別令人意外？「前天這（奪冠）場景，在師大、輔大都沒什麼了不起，因為他們都有運動科系，但在政大，這不一樣。」

姜豐年說，政大是學術導向大學，體保生得面對可能比打籃球還要艱苦的學業挑戰。政大雄鷹球員是籃球隊，更是政大學生，沒有逃避課業壓力的空間。為讓體保生兼顧學業，球隊執行總監孫秉宏帶著學生到各系拜訪，希望用更多元評量方式鑑別他們學習的程度。

孫甚至陪球員到地政系一位德籍老師的微積分全英文課旁聽，和德國老師商量是否用同系所研究生擔任的課輔老師協助球員。這些都是打造雄鷹成為冠軍球隊背後看不見的付出。

雄鷹奪冠後一戰成名，幕僚透露，在此前後，許多大學校長抱著企畫書請姜豐年協助複製「政大雄鷹」經驗。姜豐年說：「有心的，來找我，我絕不藏私」，決定傾囊相授，在各大學培植更多類似的球隊。

這位曾被文化大學「三二」退學的過來人，姜豐年試著打破「打球的人不念書」迷思，帶頭撕掉標籤，把政大雄鷹帶到所有大學面前，告訴他們政大可以做到同時兼顧打球和念書。

從企業化經營，到文武合一教育，姜豐年談到高興處還能拉桿上籃出手再說，「希望你不會覺得我很臭屁」。他說「籃球圈，沒人懂企業。懂企業的，不懂籃球。」姜豐年是球員出身的企業家，曾是職業籃球員、也是ＳＢＬ璞園隊前身新浪獅的老闆。

3月21日政大雄鷹隊奪下隊史ＵＢＡ冠軍，球隊創辦人姜豐年被球員扛起剪籃網。(取材...
3月21日政大雄鷹隊奪下隊史ＵＢＡ冠軍，球隊創辦人姜豐年被球員扛起剪籃網。(取材自政大雄鷹籃球隊粉絲頁)

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