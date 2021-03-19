投球的手改按快門 王建民辦攝影展

曾是大聯盟優秀投手的沈默王牌王建民，將舉辦攝影展，領略Wang's Life的自然之美鏡頭下的視界，旅美期間對攝影產生興趣，進而記錄兒子出生和家人生活，再用鏡頭拍下家鄉的風俗民情。(記者曾吉松／攝影)

從鏡頭前被拍的人，變成鏡頭後按快門的手，「Wang's Life 王建民攝影 展」將在3月27日開展，陸續於台南、台北兩地舉行，要把自己的作品攤在球迷面前，王建民的心情「既期待又怕受傷害」。

當初聽到經紀公司、展逸國際企業董事長張憲銘要幫自己辦攝影展 ，王建民說：「怎麼可能，我的照片不是很好看，只是拍想拍的東西而已。」

張憲銘表示，王建民旅美時期因為跟攝影記者接觸，開始對攝影產生興趣，經紀公司希望幫退役選手持續發揮影響力，看到建民的作品覺得很有質感，因此幫他舉辦攝影展，「希望球迷可以把自己想像成王建民，去想當初他拍下照片的心情」。

攝影展的展場分別在台南林百貨、台北大稻埕的Olympus Plaza Taipei，兩個展區照片內容不同，建仔表示，台南是從小生活的地方，照片挑選以台灣風光為主，台北則象徵自己的獨立生活，因此旅美時期拍的的照片較多。

兩個展場都是老建築，也是王建民親自挑選，呼應他的「老靈魂」，王建民表示，自己喜歡古老、成熟的事物，就像是過去也在老洋基球場出賽過，「會想說有多少球星在這裡訓練過，自己也踏進同一個地方」。

攝影展將在下周開展，王建民說，心情以緊張居多，「因為真的覺得沒有拍很好。」對於球迷會來看自己的攝影作品，他說：「滿期待，但又怕被傷害。」

「Wang's Life 王建民攝影展」展出日期、地點分別是3月27日在台南林百貨搶先登場，接下來是3月31日在台北大稻埕的Olympus Plaza Taipei展出，都到4月25日為止，每天入場前40名進場完成打卡任務的觀眾，可以獲得觀展紀念卡。